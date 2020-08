Într-o scrisoare deschisă publicată pe pagina de Facebook, actorii îi cer primarului general Gabriela Firea să intervină pentru a clarifica situaţia.

Semnatarii subliniază că actorul Marius Manole a renunţat la colaborarea cu instituţia, că angajamentul lui Constantin Dogioiu nu a mai fost prelungit şi că alţi doi actori au demisionat. Ei vorbesc despre „aspecte de o gravitate deosebită, cea prezentă din Teatrul «Bulandra» şi metoda de lucru a actualului management.

Scandal la Teatrul Bulandra

​Actualul manager interimar al teatrului, Catinca Nistor, a afirmat, în repetate rânduri, la întâlniri cu actorii angajaţi cu contract de muncă pe perioadă determinată, că Primăria Municipiului Bucureşti face presiuni pentru urgentarea organizării concursului pentru actorii ce sunt încadraţi în baza acestor angajamente determinate, se arată în scrisoare.

​„Atunci când se va ridica alerta va trebui numaidecât să organizăm concurs pentru locurile ocupate fără concurs. Concurs la care este liber să se înscrie oricine”, a spus Catinca Nistor, conform angajaţilor teatrului.

În plus, ea ar fi semnalat că: „circulă zvonuri şi că teatrele se vor închide sau desfiinţa temporar şi atunci vom fi cu toţii în situaţia de a ne căuta de lucru.”

​Această informaţie, comunicata de managerul interimar, „ne surprinde, cu atât mai mult cu cât dumneavoastră, de la începutul situaţiei de urgenţă, aţi susţinut în mod direct şi nemijlocit atât teatrele, cât şi artiştii”, scriu artiștii în scrisoarea lor.

​Semnatarii scrisorii mai spun că nu cunosc ca în alte teatre din subordinea PMB să existe asemenea „presiuni” și că ”este de datoria noastră să ne întrebăm care sunt motivele reale ale acestor presiuni şi să avem dubii asupra valorii de adevăr a datelor, ştirilor, informaţiilor pe care le răspândeşte conducerea interimară a teatrului”.

Doi actori au demisionat, Marius Manole nu mai joacă

Doi actori de valoare ai teatrului, Alin State şi doamna Fasola, au ales să îşi înainteze demisia, în semn de protest la adresa acţiunilor managementului de la Bulandra”.

​Și-a anunțat încetarea colaborării și Marius Manole, actor ce juca rolul titular în spectacolele «Richard al III-lea», «Oscar şi tanti Roz», «Ivanov», «Crimă şi pedeapsă».

​Cine este Catinca Nistor

Catinca Maria Nistor, 31 de ani, actriță a Teatrului Bulandra, a primit în septembrie 2019, de la Ducu Darie (directorul teatrului), funcția de director adjunct, chiar cu puțin timp înainte ca acesta să moară.

În momentul în care funcția de director a rămas goală, ea a fost ocupată de proaspătul director adjunct, Catinca Maria Nistor, prin numirea făcută de Primăria Capitalei.

Primăria i-a prelungit contractul Catincăi Nistor, până la organizarea unui concurs, fără să specifice, însă, o dată limită.

Catinca Maria Nistor este fiica actorului Stelian Nistor, masonul exclus cu scandal de la conducerea Lojei de Rit Scoțian.

”Cu Ducu (n.r. Darie) mă cunosc de când eram copil, m-a urmărit în școală și în 2014, când am inițiat Festivalul Internațional al Școlilor de Teatru. Apoi, de când ne-am mutat în București, spectacolele au avut loc la Teatrul Bulandra și la Teatrul Metropolis. Am început mai întâi cu relația asta, pentru că eram încă studentă la master. Mi-a văzut spectacolele de master și m-a recomandat unei regizoare care începea un proiect aici. Și am așteptat un an și jumătate să debutez la Bulandra”, a spus Catinca Nistor, într-un interviu pentru culturaladuba.ro.

Cum s-a făcut trecerea de la actriță angajată la director adjunct? ”Păi, el mi-a propus chestia asta în octombrie 2018. Dar Ducu deja se îmbolnăvise, din ce în ce mai puțin venea și aici”, a mai spus Catinca Nistor pentru aceeași sursă, scrie Marina Dohi pe site-ul Rețete și Vedete.