Bianca Drăgușanu, umilită crunt în fața tuturor chiar de Victor Slav. Imaginile vor rămâne în istorie

Bianca Drăgușanu a fost umilită în fața tuturor chiar de fostul ei partener de viață, Victor Slav. Cei doi și-au aruncat replici foarte acide pentru doi oameni care obișnuiau să se iubească.





Victor Slav a răbufnit și a făcut o declarație halucinantă la adresa Biancăi Dragușanu, chiar în emisiunea pe care acesta o prezintă la Kanal D, „Vulturii de noapte”. În platou, în fața lui, se afla fosta sa parteneră de viața, scrie Cancan.

„Cea mai mare calitate a ta este că ești fosta mea nevastă”, i-a spus prezentatorul Biancăi, spre uimirea celor aflați de față. Giani Kiriță și Cătălin Cazacu nu au intervenit în discursul care a urmat, iar telespectatorii vor fi uimiți să afle cum a răspuns Bianca Drăgușanu provocării.

La înțepăturile dintre cei doi a asistat și Cătălin Botezatu, cunoscutul designer de modă fiind de asemenea invitat în cadrul show-ului.

„Eu pun foarte mult suflet atunci când mă îndrăgostesc, mă implic şi sufăr foarte mult. Am făcut diabet pe sistem nervos, din dragoste. Acum trebuie să am grijă, nu am voie să mă enervez şi trebuie să ţin regim alimentar strict”, a spus Bianca.

„De foarte multe ori când am avut crize a trebuit să fac insulină. Încă nu sunt dependentă, dar mai am numai un pas” , a mai declarat aceasta.

