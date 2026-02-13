Politica

Dragoș Sprînceană, dezvăluire despre Călin Georgescu: E singurul pe care l-am rugat să vină, dar m-a refuzat. Afaceristul îi spulberă speranțele lui George Simion

Dragoș Sprînceană, dezvăluire despre Călin Georgescu: E singurul pe care l-am rugat să vină, dar m-a refuzat. Afaceristul îi spulberă speranțele lui George SimionDragoș Sprînceană, “emisarul” României pe lângă Donald Trump. Sursa foto: facebook / Dragoș Sprînceană
Dragoș Sprînceană, “emisarul” României pe lângă Donald Trump, a dezvăluit, la România TV, că l-a invitat personal pe Călin Georgescu în SUA, înainte să fie interzis la alegerile prezidențiale. S-a lovit, însă, de un refuz al acestuia. Totodată, Sprînceană nu l-a uitat nici pe George Simion, căruia i-a transmis un mesaj clar.

Dragoș Sprînceană susține că americanii ar fi dorit o întrevedere cu Călin Georgescu, mai ales că aveau informații că liderul suveraniștilor ar fi urmat să câștige alegerile prezidențiale din România. Întâlnirea nu a mai avut, însă, loc, iar afaceristul a făcut, recent, public motivul.

De ce a refuzat Călin Georgescu invitația lui Dragoș Sprînceană de a veni în SUA

Mai exact, Călin Georgescu nu deținea viză de intrare în SUA, motiv pentru care s-a văzut nevoit să-l refuze pe Dragoș Sprînceană. Astfel, Georgescu a ratat ocazia să-l întâlnească pe Donald Trump, actualul șef de la Casa Albă.

Domnul Călin Georgescu este singurul pe care l-am rugat eu să vină, dar m-a refuzat. Am fost pus în legătură cu el în 2024, i-am spus că am înțeles că are șanse mari să câștige și că vrem să vină la Mar-a-Lago. Din diverse motive a refuzat, dar eu am verificat la State Department și am înțeles că nu avea viză”, a spus Dragoș Sprînceană.

Călin Georgescu

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale. Sursa foto: Facebook

“Emisarul” României pe lângă Donald Trump nu e interesat de AUR

În continuare, Dragoș Sprînceană a dezvăluit că ar fi putut deveni membru AUR, dar a refuzat. Nu ia în calcul să se înscrie în vreo formațiune politică din România, A și motivul.

Am fost invitat de mai multe ori să intru în AUR. Nu mesajul e problema, ci oamenii. Nu pot să fac parte dintr-un partid din România”, a spus afaceristul.

Mesaj ferm pentru George Simion

Dragoș Sprînceană nu i-a uitat nici pe George Simion și Anca Alexandrescu, care îl contestă cu fiecare ocazie. Le-a transmis amândurora că nu vor avea niciodată ocazia să-l întâlnească pe Donald Trunp, președintele SUA.

Îi doresc doamnei Anca Alexandrescu să vină la Mar-a-Lago, să mă distrugă personal. Nici ea, nici Simion nu se vor întâlni niciodată cu Trump”, a fost mesajul omului de afaceri.

