Bucur a transpus un moment jenant pentru cel care se vrea în fruntea țării. Până în acest moment, candidatul independent nu a avut nicio replică.

„Hai ca nu mai pot: omul asta m-a pus sa dorm in holul teatrului din Viena cand am fost in turneu cu Nottara!”, a început vedeta să povestească în spațiul virtual.

„El, nu vreun organizator, el a condus microbuzul, el a aranjat actorii in camere, el mi-a spus sa dorm pe canapeaua din holul teatrului. Iar cand am vrut sa ies sa ma plimb deoarece ma simteam umilit sa dorm acolo, mi-a zis ca daca ies, pana dimineata nu mai intru in teatru. El, un om.”, a conchis actorul.