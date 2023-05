Dragoș Bucur a condus fără permis sute de km. De ce a fost nevoit să mintă actorul

Dragoș Bucur avea doar 19 ani, dar nu își luase încă permisul de conducere. Iar o condiţie obligatorie pentru a trece de prima etapă a castingului era permisul de şofer. Așadar, actorul și-a început cariera în actorie cu o minciună, despre care a avut curaj să vorbească în cadrul unui interviu.

Practic, eu mi-am început cariera în cinematografie cu o minciună

Pentru realizarea filmului „Marfa și banii”, regizorul Cristi Puiu a ales tineri debutanți în actorie. Printre aceștia s-a numărat și Dragoș Bucur, care la vremea respectivă abia împlinise 19 ani.

În cadrul unui interviu, actorul, acum în vârstă de 45 de ani, a povestit cum a reușit, de fapt, să obțină un rol în pelicula „Marfa și banii”. El a recunoscut că a mințit la casting, atunci când a fost întrebat dacă are permis de conducere.

„La «Marfa şi Banii» am fost întrebat dacă am carnet de către Cristi Puiu. M-am uitat în ochii lui şi cam o secundă m-am gândit: «Da sau nu?» Adică mint sau spun adevărul? Şi am minţit. I-am spus: «Da, normal!». După care am aflat că aceasta era prima întrebare eliminatorie. Dacă nu aveai carnet, nu continua interviul, nici probele, nimic! Practic, eu mi-am început cariera în cinematografie cu o minciună. Am filmat fară carnet, cu acordul producătorului, al Poliţiei, se închideau şoselele când filmam şi mi-am luat carnetul după. Era în 1999, vara”, a mai povestit actorul.

Cum a ajuns să joace în „Marfa şi banii”

Din cei 150 de tineri înscriși la casting, doar trei norocoși au rămas pe liste. Cristi Puiu și i-a dorit protagoniști în rolurile principale pe tinerii debutanţi: Alexandru Papadopol (Ovidiu), Dragoş Bucur (Vali) şi Ioana Flora (Betty). Au continuat apoi repetițiile drastice din timpul filmărilor, își amintește și Alexandru Papadopol.

„Am ajuns la probele pentru «Marfa şi banii» dintr-o întâmplare şi ţin minte chiar că am intrat ultimul în sală. Eu eram în anul I şi un coleg m-a rugat să-l însoţesc aşa, pentru suport moral. La faţa locului, m-am decis să-mi încerc şi eu norocul. Chestiune de destin. Recunosc că drumul profesional mi-a fost marcat pentru totdeauna de Cristi Puiu.

Ştiu că toate întrebările pe care el le punea, le punea ca să ghicească într-un fel dacă actorul respectiv se potriveşte cu personajul. Exemplul celebru este cum l-a pus pe Dragoş să înjure. Se înjura mult în filmul ăla şi el voia să îşi dea seama dacă tu ca actor, ca om, poţi să îţi asumi o înjurătură. Dacă îţi vine organic înjurătura respectivă. Ştiu că m-a întrebat atunci, ţie care personaj îţi place mai mult. Şi mie îmi plăcea ăla mai răul, pe care l-a jucat Dragoş. Şi mi-a zis, «Mmmm, nu te-aş vedea pe ăla rău». Avea viziune…”, spunea Papadopol, în urmă cu ani buni.

Lucian Pintilie a finanţat finalizarea postproducţiei

„Filmul murise! Nu aveam bani de postproducţie, bugetul fusese devalizat şi practic n-aveam şanse să ieşim pe ecrane. Muncisem practic degeaba. L-am sunat pe Stere Gulea, care era preşedintele Oficiului Naţional al Cinematografiei şi el a trimis Curtea de Conturi peste RoFilm. A fost o poveste cu scandal.

În final, Lucian Pintilie a recuperat filmul, am semnat contracte cu oamenii ăia, filmul a renăscut. Am primit banii necesari, iar pe genericul de final le-am mulţumit celor care m-au ajutat.

În mod explicit, le-am mulţumit domnilor Titi Popescu, Stere Gulea şi Lucian Pintilie, despre care am spus că-l socotesc părintele adoptiv al acestui film. A urmat o proiecţie de lucru, domnului Pintilie i-a plăcut filmul, eu m-am bucurat foarte tare.

E foarte greu să vorbesc despre lucrul ăsta. Atunci când eşti regizor la început de drum şi ai şi un regizor de talia lui Pintilie care apreciază ceea ce ai făcut, e foarte greu de povestit. A fost enorm pentru mine“, a mărturisit atunci Cristi Puiu.

Sursa: adevarul.ro.