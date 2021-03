Dragonul de Apă, forța navală a PLAN. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 9 martie s-au născut Iuri Gagarin, Amerigo Vespucci, Irene Papas, Viaceslav Molotov, Ornella Muti, Bobby Fischer, Ion Caramitru, Alexandru Tatos, Dan Merişca.

În calendarul creştin ortodox sunt cei 40 de Sf. Mc. de la Sevastia şi Sf. Urpasian.

Tradiţional, în „Kalendar” pe 9 martie: Cap de primăvară, Mucenicii sau Măcinicii, Moşii de Mărţişor, Sâmbra Plugului, Scoaterea stupilor, Drăgostiţele.

Se dă de pomană. Zi de drăgostit în care nu se toarce, nu se spală, nu se ţese… nu se dă cu aspiratorul! Se ţine mai mult de fete şi femei, dar şi de bărbaţi pentru că Mucenicii dau cu măciucile în cine nu-i respectă! (Olteanu).

Pe stil vechi, fiind echinocţiul de primăvară, calendarul arhaic arată o sărbătoare a lui Venus-Afrodita, zeiţa dragostei şi a frumuseţii. Cu siguranţă o zi importantă, dacă nu cea mai importantă în Marile Mistere Eleusis. Se mai ştie că atunci se practicau sacrificii umane şi aveau loc ritualuri magice secrete pentru abundenţă şi fecunditate. Se mai spune că acum, pe 9 martie, se fac şi se desfac toate magiile şi vrăjile, dar mai ales cele de dragoste şi contra manei şi a bolilor.

Urmele îndepărtate ale acestor sacrificii le găsim în gustoşii mucenici, care, iniţial, aveau formă de om, de albină, sau păsări. Dar cea mai interesantă formă de mucenici este cea care are forma cifrei „8”. De fapt vă spun un secret, nu este cifra opt, ci 8 culcat, adică semnul matematic vechi pentru… infinit!

Tot astăzi stuparii trebuie neapărat să facă ritualurile cuvenite, altfel nu vor avea miere şi albinele vor muri. Mierea era foarte importantă în antichitate fiind, pe atunci, singurul agent îndulcitor şi baza pentru hidromel, „băutura zeilor”.

Nu ştiu dacă am fost suficient de precis şi clar: echinocţiul de primăvară era pentru popoarele vechi europene şi mai este şi astăzi, pentru multe popoare din Asia, principala sărbătoare din an, pentru unii Anul Nou. Sigur, acum echinocţiul de primăvară este la 20 martie, schimbarea calendarului din cel iulian în cel gregorian (acum o sută de ani, în România, ceea ce pentru istorie este o clipă) a produs confuzie în popor, care este prin definiţie, conservator.

Americanii sunt obișnuiți să aibă cele mai mari și mai moderne forțe militare din lume. Pentru ei este umilitor să constate că, în prezent, Marina Chinei este cea mai mare din lume. De fapt, a fost de ceva timp. Marina militară americană ar putea încă să conducă oceanele, dar China stăpânește rutele comerciale vitale din Marea Chinei de Sud.

Analiștii Pentagonului știu acest lucru. Au supraverghat și analizat munca Chinei pentru construirea atât a navelor mari militare, portavioane, de exemplu, cât și a roiurilor de nave de escortă mai mici. Controlul Dragonului de Apă asupra acelor rute comerciale critice pentru anii următori. Marina Armatei de Eliberare a Poporului (PLAN) își consolidează capacitatea de a controla și, eventual, de a interzice transportul maritim ale altor națiuni asiatice. Mai ales ca o pârghie economică și politică. China poate să amenințe securitatea economică a Japoniei, Coreei de Sud, Taiwan, Singapore, Thailanda, Indonezia și ce mai este prin zonă.

America trebuie să rămână hotărâtă în fața acestei acumulări de forțe pentru a-și proteja interesele în zonă. De exemplu, să mențină monopolul de comerț în mările asiatice.

În strategia de război naval, tehnologia a înlocuit nava de linie ”capital ship”. Deoarece capacitatea de a domina oceanele, în prezent, poate fi atinsă mai puțin de navele de război puternic armate și cu echipaj numeros. Și, mai mult prin dezvoltarea navelor care se bazează pe inteligență artificială și control de la distanță, sau pe vehicule fără pilot care își pot folosi armele inteligente prin drone deasupra și sub suprafață. Submarinele reprezintă o amenințare mai mare decât distrugătoarele din cauza specificului lor. Într-un conflict direct, capacitatea de a direcționa puterea aeriană împotriva țintelor de coastă și a navelor de război ostile rămâne modul dominant al tacticii navale.

Programul de construire a distrugătoarelor din China reflectă acest lucru. Distrugătoarele cu rachete ghidate de tip 052D Luyang III și Tip 055 Renhai sunt cele mai moderne modele din China. Aceste nave sunt destinate misiunilor de „război aerian”, echipate cu radare cu matrice secvențială, radar de căutare aeriană, două radare de iluminare țintă. Și șaizeci de silozuri de rachete de lansare verticală pentru rachete sol-aer.

De asemenea, vor purta rachete anti-navă, rachete de croazieră pentru atacuri terestre și arme antisubmarine. Distrugătoarele protejează navele mari, cum ar fi cele două portavioane ale Chinei și alte două, despre care observatorii spun că sunt în construcție, sau în faza finală de proiectare. Oficialii chinezi se așteaptă ca PLAN să aibă cinci sau șase portaviaone în funcțiune în următorii 20-30 de ani.

În cifre brute, Pentagonul a declarat în raportul său anual către Congres pentru 2020 că China are „aproximativ 350 de nave și submarine, inclusiv peste 130 de nave importante de suprafață”. Numărul comparabil pentru marina SUA este de 293 de nave, la începutul anului 2020. Ceea ce aceste cifre nu reflectă, este capacitățile strategice și capacitatea de a amenința oriunde în lume. Care a fost obiectivul naval al SUA începând de la Războiul Rece.

Obiectivele navale ale Chinei sunt mai aproape de casă. S-ar putea spune că puterea lor navală este „în scopuri defensive”. Dar vecinii lor nu ar fi deloc siguri de acest lucru. Japonia a anunțat recent planurile de a construi nave militare de transport pentru a contracara masivele acumulări militare din Marea Chinei de Est, care vizează lanțul de insule Senkaku revendicat de Japonia, China și Taiwan. Intenția clară a Chinei, cel puțin deocamdată, este de a copleși numeric, orice și pe oricine, din vecinătatea sa care amenință extinderea și dominația căilor maritime asiatice.

Așa cum a menționat și Pentagonul în raportul său, Partidul Comunist Chinez nu intenționează ca marina sa să fie doar „o piesă de spectacol a modernității Chinei sau să o mențină concentrată exclusiv pe amenințările regionale”. Va crește odată cu ambițiile Chinei.

Un indicator al acestei schimbări de perspectivă îl reprezintă sistemele de propulsie pe portavioanele Chinei. Cele două nave aflate deja pe mare și a treia în construcție sunt propulsate convențional. Cu toate acestea, cel de-al patrulea este de așteptat să fie primul portavion din China cu propulsie nucleară și primul care folosește sisteme avansate de lansare și aterizare. Fiecare dintre aceste capacități este semnificativă: în primul rând, navele cu energie nucleară pot rămâne pe mare aproape la nesfârșit, fără realimentare; și în al doilea rând, sistemul de catapultă planificat pentru cel de-al patrulea portavion va fi un nou sistem electromagnetic de lansare a aeronavelor (EMALS), pe care nici măcar Marina SUA nu l-a perfecționat încă.

Un astfel de sistem face posibilă lansarea mai multor aeronave – unele mai grele, bombardiere – de pe puntea unui transportator și, concomitent, recuperarea acestora. Astfel, China intenționează să aibă o marină militară capabilă să întreacă SUA în câțiva ani.

Toate acestea provoacă ipoteze strategice de lungă durată cu privire la amenințarea Chinei. Deocamdaă limitată la spațiul regional și teritorial. Cel puțin, China pune forța militară în spatele pretențiilor sale de a controla mai mult de 80% din Marea Chinei de Sud ca teritoriu suveran. Inclusiv chiar și îndepărtatele insule Spratly. Exercițiile militare chineze de luna trecută, din februarie, spionate de către USS John McCain, au arătat în mod clar că China este mai încrezătoare în capacitatea sa de a face acest lucru.

Cu USS John McCain este o întreagă poveste. A fost un mândru distrugător clasa Arleigh Burke, cu baza în Japonia. Până pe 21 august 2017 când a fost ”spintecat” de un tanc petrolier. Au pierit zece marinari și peste 60 au fost răniți serios. Accidentul a fost urmare stării de epuizare a echipajului și a eșecului comenzilor electronice folosite în dauna observării directe. Distrugătorul a fost peticit în docurile din Japonia, dar nu și-a mai recăpătat capacitatea de luptă, geometria fiind afectată. Așa că a fost transformat în navă-spion, burdușit cu echipament electronic de ascultare și observație și cu drone James Bond. Nu se știe ce a raportat la sfârșitul manevrelor chinezești, dar tonul general este că chinezii ”se descurcă”.

Până în prezent, și în ciuda propriei retorici de campanie care a atacat politicile față de Chinei ale administrației Trump, președintele Joe Biden nu a inversat niciuna dintre aceste acțiuni. Și continuă să vorbească dur despre ambițiile regionale ale Chinei. Inclusiv despre respingerea totală a pretențiilor Chinei în Marea Chinei de Sud. Administrația sa nu pare interesată să facă modificări în acele politici, în curând, dar modul în care va răspunde în viitor va fi esențial. Opinia publică americană rămâne, în general, ostilă guvernului chinez, cu atât mai mult cu cât coronavirusul a venit de la Wuhan. Se pare că nu va exista nicio presiune politică asupra lui Biden pentru a atenua politicile ostile SUA față de China, dar vor exista presiuni economice pentru a face acest lucru.

Pe de altă parte, nu există sprijin în SUA pentru a face mai mult. “Dacă SUA vor crește capacitatea de descurajare și de lovire în Marea Chinei de Sud, va trebui să facă acest lucru cu forțele aeriene și terestre mobile dispersate de-a lungul primului lanț insular”, a declarat Gregory Poling, directorul Inițiativei pentru transparență maritimă din Asia, la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

“Marea Chinei de Sud nu este numai o problemă militară și nu are soluții militare. Toate investițiile din lume nu vor conta dacă SUA nu vor impune suficiente costuri diplomatice și economice pentru a modifica comportamentul chinez”, a spus el.

Dragonul de Apă. Așa este caracterizată Chină, de către autorii antici. Pentru că, spun ei, China a fost întemeiată într-un an al Dragonului de Apă. Un Dragon de Apă blând, inteligent și înțelept. Iată, acum, blândului Dragon de Apă îi cresc colți și gheare. Uriașe. Este doar o reacție de apărare la lăcomia și insolența Americii, sau este ceva mai mult? Bună întrebare!

Pino împlinește 79 de ani, să-i spunem la Mulți Ani! Pe undeva am un DVD cu ”Liceenii”, unde Ion Caramitru joacă rolul profesorului Socrate. Cred că o să mă uit la el. Așa o să mai treacă o noapte, cu speranța certă că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 9 martie 2021

BERBEC Astăzi nu uita de mucenici, ca un ritual gastronomic de purificare şi unul spiritual de regenerare! Gândeşte-te mai puţin la bani şi mai mult la oamenii care te iubesc, aşa cum eşti. Aşa cum eşti, nu mai bogat, sau, mai puternic. Te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indraznete, dacă nu comice, mai ales daca lucrezi in domenii legate de copii. Influenţe astrale subtile te ajuta sa tragi concluzia că lucrurile incep sa mearga spre bine, la locul unde activezi, fie că este birou, fabrică sau şcoală, munca la domiciliu şi in dragoste.

TAUR De Mucenici evită deciziile care pot duce la schimbări majore. Nu judeca cu asprime rudele, prietenii, colegii. Unele lucruri, sau persoane pot întârzia din cauze independente de voinţa lor. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că nu ai luat în considerare toate datele problemei, că nu ţi-ai făcut „stereotipuri de comportament”, că întotdeauna stai în defensivă. Totuşi, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasa şi presiunea atmosferică variază. Ai de luat şi o altă decizie. Mai grea.

GEMENI De Mucenici ai ceva de rezolvat, o modificare, o îmbunătăţire. Dacă vezi că nu te descurci, nu ai ce-ţi trebuie, cere ajuror, nu intra în criză de timp. Abordează situaţia sistematic, logic. Astăzi ai relativ noroc şi în dragoste şi in afaceri, dar afaceri care privesc comunicarea, in general! Cu zodia în continuare relativ neaspectată trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale sau de meseria ta. În general eşti un bun profesionist, dar uneori superficialitatea te îndeamnă să laşi lucrurile neterminate.

RAC Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Veştile primite azi te pun pe gânduri. Dar, nu ai multe de făcut! Puţină solitudine, singurătate bine temperată – nu-ţi strică şi îţi întăreşte capacitatea de dialog. Poate vrei să vizitezi, ca pe un muzeu, nişte magazine noi şi foarte scumpe. Nu, mai bine stai acasă spun corifeii distopiei sanitare. Poate vrei să stai pe o bancă într-un parc şi să vezi că lumea nu este aşa de urâtă şi disperată cum afli de la televizor. Poate vrei să accepţi că şi tu şi copiii pe care îi vezi în parc aveţi nevoie de un viitor.

LEU Astăzi respecţi vechile tradiţii româneşti. Mucenicii cei ce miros exotic a vanilie şi scorţişoară! Aşa a fost mereu şi această continuitate te întăreşte şi te motivează în lumea asta nesigură. Atmosfera încrancenată din jurul tau te fac să te gandesti la insule cu palmieri. Atenţie insa, chiar şi acolo sunt rechini şi crocodili! Poziţiile planetelor iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor lăsate, întarziate, abandonate chiar. Energia ta vitală este în creştere, repet, ca să înţelegi mai bine, iar tot ceea ce te deranjează este că toţi prietenii sunt foarte ocupaţi. Adică nu au timp de tine.

FECIOARĂ Mucenici moldoveneşti, sau dobrogeni? Sau ca la mama acasă? Ai nişte alegeri culinare de făcut, dar mai important este să-ţi purifici sufletul de griji şi nelinişti. Haide, încearcă astăzi! Planetele, bine aspectate arată că toate problemele pe care le-ai avut in relaţiile de dragoste sunt de domeniul trecutului. Este timpul împăcării, al bucuriei şi al relaţiilor armonioase. Oficial, îţi este bine! Pune lucrurile în ordine, atât bunurile cât şi sentimentele. Atenţie la detalii, nu că le-ai neglija, nu în niciun caz, eşti un maestru al miniaturilor – dar nu pierde poza, genaralul, totalul, întregul din vedere. Urmează-ţi scopul, nu te lăsa tentat de mijloace!

BALANŢĂ Miros îmbietor de mucenici cu nucă şi scorţişoară! Este bine, îţi aminteşti de copilărie, de lucruri bune şi frumoase. Zâmbeşte, spune o vorbă bună, schimbă lumea încruntată şi încrâncenată! Un procent dintre nativii din zodia Balanţei astăzi nu se bucură foarte mult. Recunosc, ai motive. Dar numai tu eşti de vina, pentru că nu ai puterea sa-ţi cauţi calea şi să rezişti influenţelor. Nu te enerva, nu te ajuta la nimic, ba chiar goneşti de lângă tine pe binevoitori. Numară in gind pana la zece si zambeşte din nou! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie şi/sau financiare, dar tot ale familiei.

SCORPION Eşti mai sentimental decât laşi să se vadă. De Mucenici, lasă totul, ce poţi lăsa şi vezi cum o mai duc rudele tale, prietenii, colegii. Spune-le cât ţii la ei şi cât de mult îi preţuieşti! Nu brusca lucrurile, mai ales in amor, sau dacă este vorba despre o promisiune. Poate ultima proba de trecut este cea de răbdare! Nu neglija problemele care ţin de sănătate, chiar daca este vorba de o banală răceală. In general evită să te simţi copleşit de rau, fie că este vorba de o ameninţare materială cum este criza sanitară, fie că este o mică cheltuială care s-a dovedit că este mare.

SĂGETATOR Majoritatea planurilor de viitor, mai ales în viata personală, suferă din cauza întârzierilor indicate, probabil, de Saturn din Capricorn. Dar, astăzi poţi avansa puţin în domeniul sentimental. Evita cu calm şi seninătate să dai replica unor provocări evidente, pentru că discuţia să nu degenereze într-o cearta nejustificatata. Daca ai greşit cu ceva cere-ţi poetic şi cu eleganţă scuze şi vezi daca poti indrepta lucrurile. Dacă nu, dacă nu recunoşti greşeala, chiar dacă ai merge pe apă nu ai fi mai bun decât o pată de ulei. Mai bine stai în propria bucătărie cu o cafea, o prăjitură – şi te joci cu pisica. Daca nu ai, poate ai un cățel. Mic!

CAPRICORN O zi de marți, trei ceasuri rele, ziua lui Marte, care seamănă cu oricare altă zi în care rutina activităţilor obişnuite devine monotonă şi cu o impresie ciudată de “déjà vu”. Totuşi, o veste interesantă! Ceva mocnea de mai mult timp, fie că ştiai fie că nu, acum iţi rămâne doar sa tragi concluziile şi să-ţi fie de invaţătura. Nu, nu este ceva grav, mai mult este vorba despre vanitatea proprie. Este o perioadă favorabilă celor din zodia de pământ care caută un loc de unde să-şi facă cumpărăturile de la producător, evitând dubioasele supermarketuri, sau să găsească un locşor plăcut unde să se distreze cu bani puţini, evitând dogma distopiei sanitare. O veste sau o întâlnire îţi face mare plăcere. Câştig moderat de bani şi noroc bun, adică necazuri mici.

VARSATOR O zi obositoare, mai ales prin aglomerarea lucrurilor de făcut. Dar, o seară plăcută cu cei dragi, la cină, cu mucenici şi gânduri de viitor – cu siguranţă, despre proiecte de primăvară! Conjunctura planetelor îţi este relativ favorabila, mai ales in domeniul sănătăţii. Totuşi, un regim alimentar echilibrat şi multă odihnă este ceea ce iţi trebuie. O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei. Multă lume, multe proiecte, mulţi prieteni – eşti o persoană populară – ceva-ceva tot trebuie sa iasa din aglomeraţia asta de pe net! Asa că nu pierde timpul cu filozofii abisale şi cu idei fantastice. Mai mult pragmatism nu strica!

PEŞTI Conjunctura indică că tensiunea mai slăbeşte, au trecut trăirile intense, acum este loc de analiză şi reflecţie. De fapt ştii foarte bine ce-i de făcut, trebuie doar să-ţi aştepţi momentul! Nu neaparat ca ai avea performanţe de excepţie la serviciu, sau, la şcoala – si asta se poate intampla – dar mobilul tău sună neîncetat. Afaceri si afaceri. Unele cu bani, altele de amor. Nu uita sfatul meu: nu amesteca utilul cu plăcutul ! Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţii rezultatul dorit şi poţi pierde stima anturajului. Încet şi cu grije însemnă sigur. Sănătatea este bună, banii – constant. Pe total o zi buna !