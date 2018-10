Dragnea intervine în SCANDALUL momentului din PSD! Țuțuianu, ATACAT din toate părțile

Liviu Dragnea a avut vineri seară o primă reacție în legătură cu acuzațiile lansate de Adrian Țuțuianu, potrivit cărora PSD ar fi plătit bani grei postului de televiziune Antena 3 pentru ca el să nu potă apărea în emisiuni.





Șeful PSD a declarat că în ceea ce a declarat Țuțuianu nu este niciun fel de adevăr. De asemenea, Liviu Dragnea a salutat intenția Antenei 3 de a-l da în judecată pe membrul PSD. „Nu am avut întâlnire nici cu domnul Țuțuianu, nu a intrat pe coș în birou. Nu există niciun fel de adevăr în această minciună. PSD nu a dat, nu a alocat, nu a plătit niciunei instituții de presă două milioane de euro pentru a susține pe cineva, pentru a bloca pe cineva. E foarte bun demersul Antena 3, de a-l da în judecată. E o afirmație foarte gravă și trebuie dovedită. Nu te poți juca cu astfel de afirmații. Nu trebuie să ne batem între noi, să ne jignim. Eu nu am participat la astfel de întâlniri în care să se discute în astfel de termeni, să ne jignim între noi, să ne batem. Cine face astfel de afirmații să aducă și probe! Nu eu iau măsuri în PSD. Chiar dacă domnul Țuțuianu are o părere foarte proastă despre colegii din CEX, acolo se poartă discuții foarte lungi și se iau măsuri în urma unui vot. Nu înseamnă că cineva care a spus ceva nu e vinovat. Eu nu depun plângere împotriva lui Țuțuianu. Eu nu vreau să intru în zona de semnatari de plângeri penale. Plângeri penale am primit destule”, a declarat Liviu Dragnea. România Tv a difuzat joi seara noi înregistrări explozive cu Adrian Țuțuianu. Vicepreședintele PSD a fost înregistrat în timp ce dezvăluia despre presupusele sume de bani pe care Antena 3 le-ar încasa pentru ca lui și lui Paul Stănescu să li se interzică aparițiile la postul de televiziune.„La Antena 3 n-am mai putut să ieşim că s-au plătit 2 milioane de euro pentru publicitate cu 3 zile înainte. Eu trebuia să fiu joia trecută la ora 18 la Sandra Stoicescu, nu m-au mai vrut. De fapt, trebuia să fie Paul Stănescu la Sandra Stoicescu. La 11 i-a zis da, la 14 l-a sunat şi i-a spus ”Îmi pare rău, conducerea postului nu-mi permite să mă implic în asta”. Ar trebui să înţelegeţi foarte bine cum s-a întâmplat cu Antena 3. La unii n-am vrut să mă duc. N-am vrut să mă duc la Realitatea”, a precizat Țuţuianu în înregistrarea audio difuzată de România TV. „De ce este foarte agresivă Antena 3 împotriva noastră? Pentru că ginerele lui Voiculescu este 3 ani condamnat, pe RCS-RDS, iar el ar dori, Voiculescu, să-i fie amnistiată pedeapsa de 10 ani și să candideze la Parlamentul European ”, a mai spus Țuțuianu pe înregistrare „Este o aberație absolut gigantică, chestia asta. Noi am fost foarte politicoși si permisibili cu Țuțuianu...Sunt declarații foarte periculoase, chiar dacă ele au fost făcute la Găiești”, a fost replica lui Ștefănescu.

