Breaking NEWS! Dragnea, ședință de URGENȚĂ! Miza URIAȘĂ a discuțiilor

Ședință de urgență în biroul lui Liviu Dragnea, miza discuțiilor fiind enormă pentru viitorul PSD.





După ce președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri că OUG pentru înființarea Fondului Suveran de Investiții urmează să fie adoptată în ședința de Guvern de săptămâna următoare, liderul social-democraților l-a băgat în ședință pe ministrul de Finanțe.

Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, poartă, la această oră, discuții cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Întâlnirea dintre cei doi are loc în biroul liderului social - democrat de la Parlament. Conform surselor România TV, cei doi discută despre OUG pentru înființarea Fondului Suveran de Investiții.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii ignoră guvernanţa corporativă, susține Fondul Proprietatea (FP).

Proiectul nu oferă nicio garanţie că, după trecerea companiilor de stat în portofoliul fondului, regulile de transparenţă vor fi protejate de posibile practici corupte şi decizii abuzive care rezultă din amestecul politic, spun oficialii FP.

Aceştia se arată preocupaţi de posibilitatea ca întreprinderile din portofoliu nu vor mai a vea oblig aţia să nume ască un manag ement pr ofesionist şi să fie transparente în relaţia cu publicul larg, acţionarii minoritari şi Ministerul Finanţelor Publice. FP consideră că este nevoie de un cadru legal care să of ere premise bune pentru de zvoltarea companiilor de stat şi c are să nu lase portiţe prin care să poată reveni „băieţii deştepţi”, care au parazitat companiile de st at de mulţi ani.

Pagina 1 din 1