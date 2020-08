„Doamna Firea se pregătea să-și facă partid, îmi spunea mie să mergem împreună pe un alt drum, pe altceva, că nu se mai poate în PSD”, a declarat Robert Negoiță, precizând că asta s-a întțmplat înainte de alegerile prezidențiale din 2019, când Gabriela Firea nu mai era decât membru simplu în PSD.

„Înainte să se împace cu dl. Dragnea, să se împace cu dna. Dăncilă și să o recomande ca fiind soluția pentru România. Da, era partidul Oxigen sau Partidul Verzilor, ceva de genul acesta. Adică, cum poate să-mi spună mie acum că am trădat PSD, când noi știm bine ce discuții aveam! Nici nu trebuia să-i comunic nimic, pentru că știa care e poziția mea, știa că nu mă regăsesc acolo și nu am ce să caut în echipa aia”, a completat el.

Primarul Sectorului 3 a mai dezvăluit că din cauza lui firea a Plecat din partid: „Ce a trebuit să-i comunic așa, mai încetinel, a fost că în acest moment am mai multe motive pentru care eu nu am ce căuta acolo, la PSD. Ce mi-a fost destul de complicat să-i transmit, dar am transmis către conducerea partidului, am transmis către cei care au fost interesați să mă asculte, și anume că în acest moment, principalul argument pentru care eu nu am ce căuta acolo este chiar dumneaei! M-ați auzit foarte bine!”.

Întrebat cu ce l-a supărat Gabriela Firea, Robert Negoiță spune că este vorba despre „neadevărurile” pe care le spune în public în ultimul timp. „Nu este o chestiune personală. Ce se întâmplă, atunci când stai lângă un om, ajungi să-l cunoști bine, îl știi în circumstanțe diferite și atunci când știi că minte cu o lejeritate dezarmantă, îți dai seama că acea persoană este un om foarte periculos și ideea este să te îndepărtezi, nici într-un caz să te apropii!” – a mai spus Robert Negoiță la Digi 24.

Firea: „Domnul Negoiță a omis să precizeze perioada”

În replică, Gabriela Firea a spus că faptele relatate de Robert Negoiță sunt, în fapt, „încă o dovadă a prieteniei sale față de el”. „Pentru că atunci când eram în război politic cu domnul Dragnea, care mă eliminase din toate funcțiile de conducere ale PSD și masacrase bugetul PMB, pentru că am semnat scrisoarea în care îi ceream să se retragă, la întrebarea lui Robert: Și cum vei mai candida, pentru că este evident că PSD nu te mai susține cât este Liviu Dragnea președinte?, eu i-am spus că mă gândesc să candidez independent și să colaborez cu un partid ecologist, pe lista căruia să propun și eu consilieri.

Variantă politică pe care i-am oferit-o și lui, deci, să mergem împreună. Între timp, dl Dragnea nu mai este președinte PSD, eu am revenit în CEx și BPN PSD, prin urmare este firesc să fiu candidatul Alianței PSD – ALDE – PP USL. Domnul Negoiță a omis să precizeze perioada și contextul faptelor”, a precizat Gabriela Firea pentru Digi24.