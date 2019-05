Dragnea, hotărât să lichideze mafia lemnului. Proiectul se află pe masa parlamentarilor: „Unii s-au prefăcut că nu aud nimic despre asta!”

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat că a depus două proiecte de lege, unul dintre ele vizând interzicerea exportului de bușteni.





Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, pe Facebook, că a depus două proiecte de lege, în Parlament. Unul dintre ele interzice exportul de buşteni în România, iar celălalt facilitează accesul pe piaţa muncii din România a celor din afara ţării, care nu au cetăţenie română.

„Așa cum am anunțat săptămâna trecută, astăzi am depus proiectul de lege care prevede interzicerea exportului de buşteni din România, astfel încât lemnul să se prelucreze la noi în țară. Programul de prelucrare a produselor este un domeniu unde am început deja să stimulăm şi de anul viitor vom aloca fonduri mai multe. Cine vrea să exporte, să exporte lemn prelucrat pentru ca plusvaloarea să rămână în România”, a scris Dragnea.

El a lansat un atac la adresa celor care „dau lecţii” pe acest subiect.

„S-au trezit unii după ani de zile în care s-au făcut că nu văd, nu aud nimic despre mafia din acest domeniu să vorbească și să ne dea lecții. Ce au făcut ei pentru a stopa acest export? În afară de faptul ca i-au susținut pe unii care au exportat masiv? S-au trezit brusc din somn şi au început să vadă ce e în România. În ultimii doi ani a crescut în România capacitatea de a prelucra produsele și atunci noi venim cu măsurile necesare pentru a sprijinii și acest domeniu, pentru că România merită mai mult!”, a mai spus Dragnea.

Dragnea a vorbit şi despre proiectul de lege privind Cartea Verde a străinilor.

„Peste tot pe unde am fost în țară în ultimele săptămâni, mi s-au plâns angajatorii că nu mai găsesc forță de muncă. Este o problemă reală cu care se confruntă tot mai mulți. Am discutat în aceste zile cu mai mulți colegi și am elaborat un proiect de lege care se numește generic „Cartea Verde a românilor de pretutindeni”, este un model care mai este folosit în câteva țări, pentru a crea posibilitatea pentru românii care nu au cetățenie română și care trăiesc în jurul țării noastre, în special în Republica Moldova, dar nu numai, prin care vom crea niște condiții foarte ușoare ca să aibă acces pe piața de muncă”, a anunţat Dragnea.

Acesta a declarat că această Carte Verde nu le va da posibilitatea, așa cum e un pașaport, să circule, să iasă din România și să meargă în Uniunea Europeană fără vize, dar le va crea posibilitatea să muncească în România cu niște proceduri extrem de simple, beneficiind de toate avantajele muncii în România și având avantaje și cei care îi vor angaja, pentru că nu mai există bariera limbii și cunosc limba română.

„Eu sper să îi ajutăm pe toți cei care au nevoie de forță de muncă în România, pentru că economia a crescut, crește într-un ritm mare, alert, programul de investiții s-a dezvoltat și este nevoie de forță de muncă mai multă decât poate asigura România la acest moment”, mai spune Dragnea.

