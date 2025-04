Monden Piedone, anunțul care îi bucură pe comercianți: Am plecat, sunt fericit







Piedone a decis să ia o pauză după numeroasele controale efectuate în întreaga țară. Șeful ANPC a considerat că este momentul potrivit pentru a se relaxa și a petrece timp cu familia sa, care nu l-a văzut prea des în ultimele luni.

Piedone, în Dubai cu familia

Șeful ANPC a decis că este momentul să se relaxeze într-o destinație turistică foarte frumoasă. Piedone se află în prezent în Dubai, unde se bucură de soare alături de întreaga sa familie. Acesta nu a călătorit singur, ci cu soția, fiica, ginerele și nepoțelele sale.

„Am muncit și nopți, am muncit și zile… Multe… Atât de multe încât am reușit să-mi văd scumpii nepoți mai mult în somn și-n poze, decât în poală și-n brațe! Până și cu iubita mea soție am vorbit mai mult la telefon decât în casă!”, a transmis Piedone.

Sunt fericit! Și sunt mândru că pot face bine

Piedone este mulțumit de activitatea sa de până acum și este fericit cu familia, mai ales că sunt și nepoțeii cu el în vacanță.

„Așa sunt eu, pun suflet când fac… orice fac!Familia, oamenii buni de peste tot și câțiva prieteni… mă înțeleg! Mereu! Și în pofida tuturor tunurilor și praștiilor care îmi tulbură uneori tinerețea din buletin… sunt fericit! Și sunt mândru că pot face bine chiar și pentru zmeii și pușcașii de serviciu!.

Dar… să n-o mai lungesc cu ale mele. Pe scurt, treaba-i așa: Oameni buni, mi-am luat nepoțelele și scumpa soție… și am plecat la soare, după liniște și bucurie simplă de bunic! Știu că nu pot recupera și nici nu pot compensa vreodată zilele și nopțile de absență fizică de acasă!”, a mai spus Piedone.

Piedone: Am fugit puțin să fiu copil răsfățat

Piedone a mărturisit că a simțit nevoia de o pauză și să fie răsfățat ca un copil alături de nepoțelele sale pe care le adoră.

„Nimeni nu-mi poate înapoia nopțile, zilele, serile și diminețile fără ai mei, de acasă! Nimeni! Niciodată! Tocmai de aceea… am fugit puțin să fiu copil răsfățat în copilăria răsfățatelor noastre nepoțele!

Și… ne-am jucat cât am putut! Și… ne vom juca și ne vom pupa și ne vom îmbrățișa și ne vom gâdila cat vom putea! Si cât vom mai putea… O zi bună, dragi bunici! O zi bună, părinți! O zi bună, oameni buni!”, a transmis Piedone pe contul său de socializare.