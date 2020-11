Codrin Ștefănescu a spus că a discutat „multe lucruri la ordinea zilei” cu Liviu Dragnea, după ce a primit dreptul la vizită, „dimineața la prima oră”.

„Astăzi am fost sa-l văd pe Liviu! Dimineață la prima oră, exact cum am primit dreptul la vizită. Am vorbit cu el despre multe lucruri la ordinea zilei. Despre situația PSD sub Ciolacu și gașca sa securistoidă, despre cum au fost înlăturați de pe liste mai mult de o sută de parlamentari PSD, despre inepțiile guvernului-gen închiderea piețelor, despre starea de spirit din societate. M-a rugat să transmit mulțumiri tuturor celor ce i-au scris, a scris Codrin Ștefănescu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit fostului secretar general al PSD, situația lui Liviu Dragnea nu este una bună. Codrin Ștefănescu denunță o serie de neajunsuri, de fapt „un șir de abuzuri” și lasă să se înțeleagă că fostului lider social-democrat i se încalcă unele drepturi: nu are drept la muncă, nu poate vorbi cu presa și, mai important, starea de sănătate a lui Dragnea se deteriorează.

„În rest, situația lui e neschimbată de data trecută: nu i se dă dreptul la muncă, nu are voie să vorbească cu presa, starea lui de sănătate se înrăutătește în mod constant”, potrivit lui Ștefănescu.

Acestea în condițiile în care „foștii colegi sunt muți ca pești și dârdâie de frică”.

„Hotărârea instanței nu se aplică în cazul său, nimeni nu ia poziție publică în fața acestui șir de abuzuri, foștii colegi sunt muți ca peștii și dârdâie de frică! V-am promis că vă țin la curent, asta am făcut!”, se arată în mesajul lui Codrin Ștefănescu.

La sfârșitul lunii trecute, Liviu Dragnea a împlinit 58 de ani, aflat în Penitenciarul Rahova, din luna mai a anului trecut, Dragnea a fost uitat de actualii lideri ai partidului. Nu și de Codrin Ștefănescu. Acesta i-a transmis: „Astazi e ziua ta de naștere, Liviu! Îți doresc multa sanatate si multa putere, ca sa treci cu bine si prin aceasta cumplita încercare! Trebuie sa rezisti cu orice pret! Pentru ca te așteapta familia, prietenii si foarte mulți români care se gândesc mereu la tine!”, a scris și Codrin Ștefănescu.

La 27 mai 2019, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la 3 ani și șase luni de închisoare cu executare în dosrul angajărilor fictive de la Direcția de Protecție a Copilului Teleorman.