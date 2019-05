Dragnea a pus tunurile pe Isărescu, după ce Guvernatorului BNR a anunțat dezastrul pentru banii românilor. Un nou război politic

Liviu Dragnea, liderul PSD, a lansat un atac la adresa lui Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, după ce acesta din urmă a anunțat că instituția a majorat la 4,2% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi estimează o inflaţie de 3,3% pentru 2020.





În februarie 2019, BNR estima o inflaţie de 3% pentru finalul acestui an, respectiv de 3,1% pentru 2020.

„Nu comentez, că eu nu sunt comentatorul BNR. Știu că BNR are niște comentatori foarte buni și foarte isteți. În general, nu vreau să comentez previziunile vreunei instituții. S-a dovedit până acum, din fericire pentru români, că ceea ce am prognozat noi în programul de guvernare s-a confirmat în realitate. Ceea ce spuneau ei, de exemplu, Comisia Euroepană spunea că o să avem o creștere economică de 3,3%. Uitați că am avut 5,1! În fiecare an ni se spunea că o să fie rău. Realitatea programului de guvernare arată că românii o duc mai bine și creșterea economică e mai mare”, a spus Dragnea, vineri, la Argeș.

Amintim că Banca Naţională a României (BNR) a majorat la 4,2% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi estimează o inflaţie de 3,3% pentru 2020. Anunțul a fost făcut miercuri de către guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, într-o conferinţă de presă în care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, scrie Agerpres.

Banca Centrală susține că rata anuală a inflaţiei va continua să se plaseze peste limita superioară a intervalului ţintei pe parcursul anului 2019, pe fondul manifestării şocurilor de natura ofertei în prima parte a anului curent. Ulterior, aceasta se va repoziţiona şi menţine în jumătatea superioară a intervalului ţintei, ca urmare a epuizării efectelor acestor şocuri nefavorabile, dar şi a persistenţelor presiunilor inflaţioniste de la nivelul inflaţiei de bază.

