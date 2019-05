Dragnea are dovada supremă după dezvăluirile incredibile. Ce s-a întâmplat cu Doina Pană

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat că a fost informat de Doina Pană cu privire la faptul că ar fi fost otrăvită cu mercur. Aceasta i-ar fi arătat analizele liderului PSD.





Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că fostul ministru al Apelor și Pădurilor, Doina Pană, i-a arătat analizele după ce a fost otrăvită cu mercur.

„Eu am respectat solicitarea doamnei Doina Pană de la acum câteva luni. Primul om la care a venit a fost la mine. Mi-a arătat analizeze. Sigur că era într-o stare deloc bună. Dumnezeu a ajutat-o să scape și îi doresc multă sănătate. După părerea mea Doina Pană a fost cel mai curajos ministru care s-a ocupat de păduri. Radarul pădurilor pe care l-a pornit a scăzut foarte mult tăierea de păduri și a deranjat interese uriașe (...) Am fost foarte revoltat atunci, dar m-a rugat să nu spun nimic public. Am văzut analizele și era la un pas de moarte. Ea nu avea de unde să știe cine i-ar fi putut face rău. Sigur că mi-a spus mai multe variante, dar nu poți să ieși pe TV să bați câmpii. A deranjat foarte multe interese, acolo s-au pierdut zeci, sute de milioane de euro prin ceea ce a făcut ea la Ministerul Mediului.

Ceea ce nu înțeleg eu de ce ancheta de la DIICOT trenează, cum nu înțeleg nici de ce stă pe loc ancheta cu privire la 10 august, din moment ce s-au depus probe, acte, materiale video. Noi nu avem influență acolo și nici nu ne dorim, dar altcineva are influență la DIICOT.”, a spus Liviu Dragnea.

Surse judiciare au dezvăluit, pentru EVZ, că, pe baza probelor depuse, printre care și documente medicale care edifică prezența substanței toxice în corp, alături de plângerea penală făcută în ultima zi a lunii ianuarie 2018, polițiștii de la Direcția de Investigații Criminale (DIC) a Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) au sesizat, la începutul lunii februarie 2018, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Mai multe informații despre cum a fost otrăvită Doina Pană puteți citi AICI.

