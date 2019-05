Dragnea denunță o mafie la nivel internațional în domeniul fructelor și legumelor

Liviu Dragnea a anunțat, duminică, la postul public de televiziune, unde a fost invitat alături de ministrul Agriculturii, Petre Daea, despre extinderea programului de subvenții pentru tomate și la alte legume, menționând că se vor plăti centrale termice pentru a asigura încălzirea în solarii pe timpul iernii.





Liviu Dragnea a anunțat și un program de creditare a familiilor care vor sa isi faca un solar. Liderul PSD a vorbit despre „o încrengătură mafiotă a importurilor de legume şi fructe”.

„La prima discuţie cu domnul Daea, i-am spus să nu fim şi noi ca alte guverne. I-am spus atunci ca într-o săptămână să-mi facă o listă cu toate problemele din agricultură. Avem poate cel mai bogat pământ din lume în România. Domnul Daea s-a speriat prima dată când i-am spus că trebuie refăcut sistemul de irigaţii. Era nevoie de un miliard de euro. Sistemul de irigaţii poate să mărească producţia cu 30%, ceea ce înseamnă foarte mult pentru fermieri. E o încrengătură mafiotă a importurilor de legume şi fructe. (..) Bătălia cu reţeaua de importuri nu este uşoară. Legumele străine vor intra din ce în ce mai puţin în România”, a declarat Liviu Dragnea, la emisiunea „Viața Satului”.

„Am discutat despre produsele alimentare care intră în România. Am zis hai să facem o evidență cât importăm și cât exportăm. La tomate diferența era de 1 la 10 și legumicultorii nu aveau nicio șansă, pentru că în această încrengătură eu pot spune mafiotă au fost situații de lumea nu mai punea solarii. Am zis că dăm subvenții și am început cu acest 1.300 euro.

Acum suntem la 18.000-19.000 de legumicultori intrați în program și numărul va crește. Mergem 2 ani și jumătate cu programul, dacă merge îl extindem. Am spus că trebuie să acoperim lunile de iarnă cu produse românești. Atunci pentru asta de la bugetul de stat vor fi plătite centralele termice pentru a asigura încălzirea în solarii sau sere. Pentru cei cu roșii subvenția va crește de la 3.000 euro la 6.000 de euro, anul viitor. Pentru anul acesta se extinde perioada până la 1 iunie. Pentru roșiilor care vor ieși de la 1 mai încolo vor ieși nu cu 3.000 ci cu 4.000. (...)

De asemenea, am discutat cu fermierii și pe bună dreptate. Eu am muncit în solar, la toate muncile câmpului când eram mic. Am zis e foarte bun programul pentru tomate, dublăm subvenția. Dar pentru castraveți. Decizia luată a fost extinderea pentru ardei capia, iute, gogoșari, și aici va fi 1.000 euro subvenția. Eu îi rog pe toți să se pregătească până în toamnă ca să se îndeplinească procedura, pentru a fi integrați în program. Pentru cei care vor începe să își înființeze solarii, am vorbit cu ministrul Teodorovici și doamna premier, și o să elaborăm o soluție de sprijin pentru credite de stat pentru cei care nu au solarii. Aici avem un domeniu cu potențial foarte mare care nu a fost folosit, din păcate”, a mai spus Dragnea.

