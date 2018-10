DRAGNEA, atacat din toate părțile: „Vrea să scape de PUȘCĂRIE şi să-şi păstreze AVERILE”

Actorul Florin Călinescu a scris pe pagina personală de Facebook că tot ce se întâmplă rău în România în ultimii ani este vina liderului PSD, Liviu Dragnea.





Florin Călinescu l-a atacat pe Dragnea, spunând că poporul român „nu-i al lui Dragnea, al lui Băsescu sau al lui Ștefan cel Mare”.

„A fost o poveste întreagă cu Referendumul. Nu am avut de ce să mă pronunţ, pentru că, pe de o parte, povestea cu familia e foarte clară pentru cine este creştin, e clar cum trebuie să se desfăşoare ea. Pe de altă parte, există îngăduinţa societăţii cu privire la lucruri care se întâmplă de mii de ani, din peşteră chiar. Acest referendum a împărţit lumea în două tabere. Pentru mine, orice idee de referendum trebuie să înceapă de la ideea de validare a referendumului, unde tot poporul ăsta, care nu-i al lui Dragnea, al lui Băsescu sau al lui Ştefan cel Mare, este poporul român… decide. Restul este doar o caterincă proastă marca Liviulică. N-o să mai am prea multă răbdare să-i spun «Liviulică» acestui cetăţean.”, a scris Călinescu.

El a scris că tot ce se întâmplă în România este din cauza lui Dragnea pentru că „vrea să scape de pușcărie”.

„Pentru că absolut tot ce se întâmplă în România de doi ani încoace este din cauza lui. Pentru că vrea să scape de puşcărie şi să-şi păstreze averile, a mai aburit nişte confraţi de-ai lui şi cam totul se subordonează acestui deziderat. Totul este subordonat acestui mare obstacol, alcătuit din legile justiţiei pentru a scăpa basma curată şi eventual să candideze, eu ştiu ce vrea să mai facă…deşi nu cred că îl poate vota în mod benefic o parte din poporul român, nici măcar aia care au votat PSD-ul”, a mai scris Călinescu.

„Se pare că misiunea cosmonautică a lui Toader se termină odată cu debarcarea lui Lazăr. Are o răbdare acest pervers…. demnă de cauze mai bune: «Îmi iau concediu, mă plimb, scriu pe Facebook şi şterg a doua zi, e bine şefu’?» Omul are salariu şi de profesor şi de judecător şi pensii şi altele, îl doare undeva… dacă are la ce. Eu cred că scopul lui a fost să-şi rezolve treburile, să-şi pună familia bine şi după aia poate să plece. Şi cred că preşedintele îl va demite pe Lazăr, pentru că e acelaşi temei legal ca şi în cazul lui Kovesi”, a scris Călinescu despre ministrul Justiției, Tudorel Toader.

