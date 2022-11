Dragnea, anunțul momentului despre revenirea în politică. Săgeți spre Washington, Bruxelles și demnitari

Fostul lider PSD a afirmat că nu se rușinează cu trecutul său și că a spus tot ce știa la momentul respectiv, însă anumite lucruri nu le va divulga, din dorința de a nu dăuna României de astăzi.

„Nu mi-e rușine de nimeni, de nimic din ce am făcut și privesc pe oricine în ochi, oricând. Am spus tot ce știam la momentul respectiv. Sunt lucruri care încă se mai pot spune, dar unele pot dăuna României de astăzi. Cel mai important lucru este să spunem ce se întâmplă acum în România și ce se poate face. Eu nu sunt dezvăluitorul de serviciu. Nu am de ce sa ma feresc, răspund la întrebări, spun ce vreau și când vreau”, a afirmat Liviu Dragnea.

Acesta a explicat că nu va reveni în politică, dar că va prezenta în curând un program de guvernare complet pentru a susține partidul care va câștiga alegerile prezidențiale. Încercând să facă o comparație între România pe care „a părăsit-o în 2019” și cea din prezent, Liviu Dragnea a făcut o analiză, înșiruind câteva comparații, și a acuzat conducătorii statului că au adoptat poziția ghiocelului, în timp ce „nimănui nu-i mai pasă de felul în care trăiesc românii”.

„Cum era ROBOR-ul atunci și cum este acum. Inflația este foarte mare. Programele agricole nu mai funcționează. Ei se străduiesc să finalizeze refacerea unei părți a sistemului de irigații. Aveam o sumă mare de bani. Alimentele sunt din ce în ce mai otrăvite în hipermarketuri. Viața devine din ce în ce mai dificilă. România nu mai are mândrie, nu mai are simțul interesului național în aceste vremuri, care sunt foarte agitate și în continuă schimbare.

„România este una dintre puținele țări în care guvernanții nu urmăresc interesul național”

Conducătorii statului au adoptat poziția ghiocelului și acționează la ordinele Washingtonului, Bruxelles-ului și ale multinaționalelor. Nimănui nu-i mai pasă de modul în care trăiesc oamenii. Asistăm de un an de zile la un circ ieftin despre majorarea pensiilor. În ceea ce privește firmele românești, cele mai multe dintre ele o duc din ce în ce mai greu pentru că sunt afectate de prețuri și de piață. După desființarea OUG 114 și liberalizarea pieței, prețurile au început să crească de atunci, nu de la războiul din Ucraina. Aceasta este diferența dintre România de astăzi și cea de pe vremea când eram eu la conducere”, a afirmat fostul lider PSD.

Acesta a mai afirmat că „România este una dintre puținele țări în care guvernanții nu urmăresc interesul național”, iar Sorin Grindeanu, a s-a dovedit a fi o mare dezamăgire pentru el, deși inițial crezuse că era un tânăr care promitea mult, însă își asumă greșeală, adăugând că în aceeași măsură a greșit și cu Viorica Dăncilă.

„Cu toate lucrurile urâte pe care le-a spus despre mine, m-am ținut de cuvânt. Ăsta e omul, dar îl accept. Este una dintre greșelile mele, ca și Dăncilă”, a declarat Dragnea pentru Realitatea.