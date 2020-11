Slujba religioasă va fi oficiată începând cu ora 12:00, la Biserica Sf. Ioan Domnesc, iar înmormântarea va avea loc la ora 15:30, la Cimitirul Eternitatea din Piatra Neamţ. Colegii de scenă și cei care au îndrăgit-o pe Draga Olteanu Matei au venit vineri și sâmbătă la Cinema Dacia „Mon amour” din Piatra Neamț, pentru a-și lua adio, potrivit B1.

Înmormântată alături de soț

Marea artistă va fi înmormântată alături de soțul ei, cel care i-a fost alături până în anul 2014. Actriţa născută la București a decedat în cursul nopţii de 17 spre 18 noiembrie, la Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi, la vârsta de 87 de ani.

Draga Olteanu Matei a ajuns la spital din cauza unei hemoragii digestive. Ea a fost internată pe 13 noiembrie, la Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi, după ce a fost transferată de la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ, din cauza unei hemoragii digestive.

Şefa UPU SMURD Iaşi, Diana Cimpoeşu, a declarat că, în pofida eforturilor echipei medicale, starea actriţei s-a degradat, ea având multiple afecţiuni. „Din păcate, în ciuda eforturilor echipei medicale, a colegilor de la Spitalul Sfântul Spiridon, de la secţia ATI, care au stat alături de ea până în ultimul minut, evoluţia ei a fost una nefavorabilă şi s-a declarat decesul în cursul acestei nopţi.

Patologia era multiplă, iar starea critică susţinută din punct de vedere hemodinamic şi ventilator… din păcate vârsta şi tot ceea ce am mai spus zilele trecute nu au fost în favoarea vieţii şi s-a pierdut această luptă cu viaţa, din păcate. Am anunţat aparţinătorii şi, din păcate, asta este situaţia. Ne pare rău ca după fiecare pacient pe care îl avem”, au anunțat reprezentații Spitalului Sfântul Spiridon din Iaşi.

Nu și-a dorit copii

„Eu nu am vrut să fac copii niciodată. Îmi sunt foarte dragi, dar nu mi-am dorit pentru că eu cred o treabă pe care nu vreau s-o spun în public, pentru că ar fi foarte decepţionate mamele. Dar amintesc un proverb bătrânesc foarte înţelept: Cine are să-i trăiască, cine nu, să nu-şi dorească. În zilele noastre ar trebui să ne gândim la partea a doua a proverbului”, declara actrița într-un interviu.