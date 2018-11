Dr. Omer Ozkan, primul chirurg din lume care a realizat un transplant de uter și printre primii care au transplantat față și membre: „Oamenii care au rămas fără mâini și picioare le-ar putea avea din nou”

Șeful departamentului de Chirurgie și Reconstrucție Plastică a Universității Akdeniz din Turcia, dr. Omer Ozkan, a prezentat în cadrul unei sesiuni speciale susținută la primul congres al Rețelei Mondiale de Transplant (Internațional Transplant Network - ITN) organizat de prof. Yaman Tokat, expert în transplant hepatic, ce a avut loc în Antalya, evoluția și rezultatele celor mai complexe transplanturi din lume: cel de față, cel de mâini și de picioare, cât și cel de uter. Despre cel din urmă, el fi ind primul din lume care a săvârșit un astfel de transplant, dr. Ozkan a dezvăluit că rezultatul fantastic s-a produs: o sarcină.





Când profesorul Omer Ozkan a finalizat primul transplant de față realizat în Turcia, el și întreaga lui echipă au amuțit preț de câteva secunde: „Am îndepărtat fața pacientului și am pus alta. La final arăta ca un alt om. Am făcut toți o pauză de câteva momente, timp în care neam uitat la noua persoană de pe masa de operație”, a povestit dr. Ozkan. Primul transplant de față, la fel ca și cel de uter sau de membre, a necesitat mulți ani de cercetare și, din fericire, acești ani i-au adus în porporție covârșitoare, rezultate pozitive.

S-a făcut medic după ce a salvat o viață

Într-o discuție cu studenții unei facultăți de medicină din Turcia, prof. Ozkan a povestit un moment important al vieții sale. „Un copil în vârstă de un an s-a înecat cu o monedă. Începuse să fie livid, să se albească la față. Am acționat imediat, l-am pus pe genunchi și l-am bătut puternic pe spate până a eliminat moneda. Faptul că am reușit să-i salvez viața... Nu există o plăcere asemănătoare nicăieri și în nimic. Totodată, o mică eroare te poate duce în locuri foarte întunecate”, a povestit medicul turc.

Turcia – 2012 , SUA – 2016, România – în curs de specializare

Prof. Omer Ozkan a fost primul care a crezut într-un transplant considerat de alții ca fiind imposibil de realizat: cel de uter. O femeie cu o gravă malformație a fost prima persoană din lume care a beneficiat de acest tip de interveție chirurgicală, în 2012. În America, primul trans plant de uter s-a realizat în 2016, iar România încă se specializează în alte țări pentru o astfel de intervenție. Scopul acestui transplant este de a reda posibilitatea femeii de a avea copii. După una sau două nașteri, femeii i se îndepărtează uterul transplantat, pentru a nu mai fi nevoită să ia medica mentația imunosupresoare, care are multiple efecte secundare. Pacienta profesorului Ozkan, prima femeie care a trecut printr-o astfel de operație, a reușit să obțină o sarcină, însă aceasta s-a oprit din evoluție la 8 săptămâni. În Suedia, 4 copii s-au născut din utere transplantate cu succes. Tommaso Falcone, obstetricianulginecolog din Cleavland, care a condus prima operaţie de acest gen în SUA a spus că femeile au nevoie de această opţiune: „Deşi adopţia şi mama-surogat propun o alternativă la a avea un copil, totuşi, ambele presupun anumite piedici de ordin logistic, legal sau cultural”, a explicat Falcone.

Transplantul de față și de membre, motivele pentru care oamenii își doresc să trăiască

Candidații la transplant de față sunt oameni cu un grad maxim de mutilare, care nu își mai pot folosi nasul, mandibula sau alte părți importante, a căror viață nu este pusă în pericol de acest handicap, dar care nu se pot adapta în societate. Transplantul de față vine, deseori, la pachet cu un transplant de mandibulă, cu reconstrucție a nasului etc. Rezultatele finale, prezentate de dr. Omer Ozkan în cadrul congresului ITN din Antalya sunt uluitoare. Majoritatea acestor pacienți, excepție fiind unul singur, au primit cu succes grefele și pot acum să iasă în societate fără să se lovească de situații îngrozitoare în care lumea fugea, la propriu, din calea lor.

Totodată, speranța cea mai mare este în transplantul de membre și toată atenția se duce către acest segment. Cazul cu care prof. Ozkan s-a mândrit în conferință a fost al unui bărbat cu ambele mâini amputate care, în urma transplantului de mâini de la donator- cadavru, a reușit să scrie și chiar să-și țină pungile cu cumpărături în mâini la scurt timp după intervenție. De asemenea, cei cu picioare amputate pot spera că vor merge din nou cu ajutorul acestui transplant, despre care a povestit prof. Ozkan, în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei, într-un mic interviu

Mai dificil ca transplantul este medicamentația imunosupresoare