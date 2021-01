Nicio reacție adversă la doza de rapel COVID-19! Managerul Spitalului de Boli Infecţioase “Sf. Parascheva” din Iaşi, Florin Roşu, a declarat că, în cursul zilei de duminică, 80 de cadre medicale ale unităţii primesc a doua doză a vaccinului împotriva COVID-19.

Dr. Florin Roșu: doza de rapel este sigură

“Astăzi am început efectuarea rapelului vaccinării pentru COVID-19. Vor fi aproximativ 80 de persoane care se vor vaccina doar în cursul acestei zile. Eu am făcut rapelul dimineaţă. Am fost primul. Nu am avut nicio reacţie adversă”, a declarat pentru Agerpres dr. Florin Roşu.

Dr. Florin Roşu este şeful ATI al spitalului şi coordinator al Spitalului Mobil de la Leţcani. Odată cu numirea sa, în decembrie 2020, medicului anestezist i-a fost înmânat şi Ordinul Meritul Sanitar. Distincţia a fost acordată în semn de recunoaştere a eforturilor depuse de echipă medicală de la “Sf. Parascheva” în lupta pentru combaterea şi prevenirea infectării cu SARS-CoV-2.

Medicul a fost numit în această funcţie după ce fostul manager, dr Carmen Dorobăţ, a primit interdicţia de a mai deţine funcţii de conducere şi a preda în mediul universitar de stat sau privat. Dorobăț ce a fost condamnată într-un dosar de luare de mită din 2015, când era profesor la UMF Iaşi.

38 de centre de vaccinare în județul Iași. Luni începe etapa a doua



Până în prezent, în judeţul Iaşi s-au vaccinat 10.393 de persoane. Dintre acestea, 1.017 au fost vaccinate în ultimele 24 de ore.

De luni, 18 ianuarie, începe cea de-a doua etapă a campaniei naționale de imunizare. Pentru început, în judeţul Iaşi au fost stabilite 17 centre de vaccinare împotriva COVID-19, dintre care 12 sunt în municipiul Iaşi, alte 5 fiind în municipiul Paşcani, oraşele Hârlău şi Podu-Iloaiei, în comuna Tomeşti şi Târgu Frumos. În total, în judeţul Iaşi vor fi 38 de centre de vaccinare, dintre care 5 centre mobile.

Potrivit DSP Iași, la data de 17 ianuarie în județ erau confirmate 29.894 cazuri pozitive de infecție cu virusul COVID-19, iar 495 de persoane au decedat.