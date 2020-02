„Down the road. Aventura” a ajuns la final, dar aventura continuă.

Povestea celor opt tineri cu Sindromul Down, campioni Special Olimpyics, a impresionat telespectatorii reality-show-ului difuzat de TVR 1 şi TVR 1 HD. Andrei Niţă, Andrei Cupşa, Raluca, Mihai, Andreea, Ionuț, Bogdan şi Anca au demonstrat în fiecare ediţie că prin voinţă, susţinere şi încredere în forţele lor pot trece dincolo de limitările şi prejudecăţile societăţii. În călătorie, tinerii au descoperit locuri noi şi oameni care i-au ajutat să învingă obstacolele, au fost martorii unor lecţii de viaţă: au întâlnit dragostea, au înţeles sensul libertăţii, au legat prietenii şi au reuşit să se descurce singuri.

Mai mult decât atât, ei au zburat cu parapanta, s-au plimbat cu balonul cu aer cald, au făcut off-road și au bifat experienţe unice.

Vă mai amintiţi cât de reticienţi au fost la primul lor zbor? Dar la finalul experienţei „Down the Road. Aventura” cuvintele „Mi-ai îndeplinit un vis. Mulțumesc!” au însoţit zborul cu elicopterul.

Ca un adevărat prieten, carismaticul prezentator Mircea Radu i-a îndrumat şi mobilizat în călătorie. Reality show-ul difuzat de TVR 1 şi TVR HD, „Down the road. Aventura” va continua cu un al doilea sezon spectaculos alături de alți tineri extraordinari.

„Mă bucur că telespectatorii TVR au primit atât de bine „Down the road. Aventura” și le mulțumesc că ne-au fost alături. O astfel de emisiune, care schimbă percepții și mentalități, este necesară. TVR a făcut un prim pas şi a realizat ceva ce nu s-a mai făcut în România. Am muncit mult alături de o echipă minunată iar alături de prietenii mei speciali mi-am reamintit de lecția de a trăi frumos. Aștept cu nerăbdare să pornim într-o nouă aventură”, a spus Mircea Radu.

Formatul original, „Down the road”, este produs de VRT, Belgia şi a înregistrat un real succes în ţara de origine, unde deja a ajuns la cel de-al treilea sezon. Reality show-ul se difuzează şi în Statele Unite şi a primit numeroase premii internaţionale la festivalurile de gen. Printre acestea, AIB Impact Award 2019, Rose d’Or 2018 | Award Best Reality & Factual Entertainment, World Media Festival Hamburg și New York Festivals TV & Film Awards.

