Elena Miruna Nemţeanu, de 17 ani, a dispărut din Grosseto, o localitate din Toscana, pe 8 august. Adolescenta a ieşit din casă fără să o vadă cineva, lăsând uşa deschisă. Nu a luat cu ea nici bani, nici telefonul. Potrivit presei italiene, adolescenta ar fi plecat de acasă seara, în secret, într-un moment în care mama ei spăla vasele, iar tatăl său sta pe terasă.

Familia spune că nu avea probleme şi se teme că fata a fost răpită

Părinţii nu găsesc explicaţii deoarece nu au existat probleme între ei. Mai mult, părinţii spun că cineva ar fi răpit-o. Poliţia l-a audiat şi pe fostul prieten al Mirunei. Acesta era exagerat de gelos şi posesiv, au povestit părinţii. Tânărul a declarat că nu are nici o legătură cu dispariţia fetei deoarece nu mai luase legătura cu ea de mult timp. Părinţii au anunţat autorităţile trei zile mai târziu şi doar la insistenţele familiei, cazul a fost făcut public. „Ne rugăm mult, în fiecare sfântă zi, dar au trecut prea multe zile. Prea multe…”, a declarat Mihaela, mama tinerei de 17 ani.

Cazul a fost discutat la televiziunea de stat Rai Tre

Altă dispariţie, la doar două zile distanţă de cea a Mirunei

Ruxandra Alexandru are 18 ani şi a fost văzută ultima dată pe 10 august, în Piazza Calvi din Imperia, de atunic nu se mai ştie nimic de ea. Este elevă la Școala de Artă și locuiește în Italia împreună cu familia. Nu este clar dacă tânăra are sau nu telefonul mobil asupra sa. Potrivit presei locale, numărul de telefon este încă apelabil. La momentul dispariţiei Ruxandra purta haine largi, de culoare albastră, iar părul este vopsit la vârfuri în culoarea verde.

Rai Tre: S-a întâmplat ceva în perioada anterioară dispariției care ar putea explica faptele?

„Da. A cunoscut recent un băiat foarte ciudat, un tânăr de 21 de ani din Ventimiglia. A ieșit la o cafea cu el și a stat cu el timp de trei zile. Eram îngrijorată, am sunat-o de nenumărate ori pentru a o întreba unde este. Când s-a întors, era ciudată, nu era ea însăși. Mi-a fost teamă de droguri . Așa că am încuiat-o pentru a nu o lăsa să plece iar și am sunat la 112 spunând că fiica mea nu este bine și că vrea să plece de acasă . I-am dat telefonul și Carabinierii au întrebat-o unde vrea să meargă, dar nu voia să o spună. Atunci mi-au spus că, totuși, având 18 ani, nu pot să o închid acasă. Așa că am lăsat-o să plece, dar a fost o greșeală uriașă ”, a declarat mama, potrivit imperiapost.