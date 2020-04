Peste 600 de achiziții directe contractate prin portalul guvernamental de achiziții publice, SICAP, pentru măști de protecție, au fost făcute de la DNS Birotica SRL și Direct Distributie Birotica SRL. Cele două firme sunt patronate de aceleași persoane, mai exact aceeași familie, Nicolae Stefan Dobrin (care e si administrator), Corina Camelia Dobrin si Vasile Dobrin (fratele lui Nicolae Stefan) și sunt specializate în birotică și papetărie. În ultimul timp și-au diversificat activitatea și au reușit să vândă măști medicinale în valoare de aproximativ 6 milioane de lei, conform unei estimări.

Administrratorul celor două firme, Nicolae Dobrin a afirmat că a reușit această lovitură datorită relațiilor comerciale pe care le are în China, de peste 15 ani. Potirivit Romania TV, măștile sunt importate direct din Asia și sunt vândute doar la licitații pe SICAP.

„Noi câștigăm licitații pe parte de papetărie, tocmai pentru că importăm direct din China. Și avem stocuri de marfă, pe papetărie, de 1,5 milioane de euro. Pe produse de curățenie aveam stocuri de 300.000 de euro. Și tot așa. Noi nu suntem intermediari, să plimbăm marfa de colo-dincolo. Am primit ofertă de la intermediari, care voiau să ne ia marfa la pret mai mare. Dar am refuzat. Nu fac așa ceva. Luăm din China și livrăm direct la beneficiar. (…) Pe segmente de marfă de calitate cel puțin medie, multe firme mari cumpără de la noi. Tocmai pentru că noi aducem din China. E nișa noastră. Anul trecut, am adus cam 23 de containere. E foarte simplu, când ai relația cu China, să aduci marfă pe o anumită nișă. Noi am pus acolo (îSICAP – n.red.) pretul pe care îl cerem. Cine a vrut a cumpărat. Cine nu, nu. Că doar nu toți au luat de la noi!”, a spus Nicolae Dobrin, citat de România TV.

Administratorul respinge speculațiile despre legăturile cu Ghiță

Administratorul celor două firme, Nicolae Dobrin, a negat specualțiile privind o eventuală legătură cu Sebastian Ghiță sau cu afacerile acestuia. El a spus că avut doar o relație de afaceri cu o firmă din grupul Asesoft, de pe urma căreia a avut de pierdut. Reacţia lui Nicolae Dobrin vine după ce, în urmă cu câteva zile, deputatul USR Claudiu Nasui a postat pe Facebook un mesaj în care susținea că Sebastian Ghiță s-ar afla în spatele firmei DNS Birotica SRL.

„Noi în relația cu Asesoft nu doar că am avut o mare problemă de imagine, dar am pierdut și 200.000 de euro (…) Am livrat niște marfă, niște tonnere și toate acele firme (din grupul Asesoft – n.red.) au intrat în insolvență, iar eu am bilete la ordine și o serie de documente despre care lumea nu știe. Și vreau ca oamenii să afle. (…) Nu l-am cunoscut niciodată (pe Sebastian Ghiță – n.red.) N-am vorbit niciodată cu el la telefon. N-am nicio treabă cu așa ceva (…) Ca să nu se mai spună că DNS este firma lui Sebastian Ghiță. Firma are numele DNS de la Dobrin Nicolae Ștefan. Și a fost facută în 2004, pe 6 aprilie. De ziua mea. Aici lucrez eu cu frații mei, cu soția mea și cumnata mea. Este firma noastră. N-are nicio legatură cu Ghiță (…)”, a precizat Nicolae Dobrin citat de România TV.

