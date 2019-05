Dosarul protocoalelor secrete ar putea exploda. Audieri la Parchetul General. Personaj-cheie în fața procurorilor

Dosarul protocoalelor secrete încheiate cu SRI ar putea exploda. Șefa Curţii Supreme, Cristina Tarcea, va fi chemată, din nou, în fața procurorilor. Dosarul a plecat de la ÎCCJ la Secția de investiagare a magistraților din cadrul Parchetului General.





Şefa Curţii Supreme, Cristina Tarcea, va fi chemată în faţa procurorilor pentru a da explicaţii în cazul protocoalelor secrete cu SRI, transmite Antena 3.

Este vorba despre sesizarea pe care Cristina Tarcea a făcut-o la Parchetul General privind încheierea protocolului de colaborare cu SRI, în legătură cu semnătura pusă pe acel protocol pentru a se stabili foarte clar cui îi aparține.

Pe document apare semnătura lui Nicolae Popa, fostul președinte de la ICCJ. Magistratul s-a pensionat pe 1 septembrie 2009, iar pe 2 septembrie semnătura acestuia apare pe documente.

Dosarul a plecat de la ÎCCJ la Secția de investiagare a magistraților. Surse din cadrul SIJ spun că săptămânile următoare Cristina Tarcea va fi citată pentru explicații în acest dosar.

}ntr-un interviu la Antena3, Cristina Tarcea, a vorbit, ]n prilie 2018, despre protocolul secret semnat de instituţia pe care o conduce şi SRI. Judecătoarea a oferit o informaţie de-a dreptul halucinantă: între 2009 şi 2014, mandatele de interceptare pe siguranţă naţională s-au dat de ÎCCJ în baza protocolului, nu în baza legii.

„Am rămas surpinsă când am aflat că şi noi avem un protocol. Este încheiat în 2009 şi nu mai are aplicabilitate de la 1 ianuarie 2014. Am rămas surpinsă de persoana care l-a semnat, un eminent profesor de drept constituțional. Am încercat să-mi explic raţiunea unui asemenea protocol. Eu nu găsesc decât o singură explicaţie", a declarat șefa ÎCCJ.

Marele regret al lui Nicolae Ceausescu, inainte de MOARTE! Nu a apucat: Acum ma TERMINA el

Pagina 1 din 1