Dosar medical ȘOCANT și pentru MEDICI. De ce BOLI SUFEREA bărbatul care a murit după miting

În 19 august, bărbatul care a fost filmat la mitingul din 10 august de o televiziune germană, a murit la Spitalul din Alexandria după ce a refuzat, în scris, o intervenție chirurgicală. Gâzea Ilie, de 68 de ani, a fost adus din Turnu Măgurele cu hemoragie digestivă. El mai avea și: varice esofagiene, anemie hipocromă severă, insuficiență cardiacă și ciroză hepatică.





„Este vorba despre Gâzea Ilie, în vârstă de 68 de ani, din Turnu-Măgurele, cetățeanul decedat în data de 19 august 2018 în urma unui stop cardio-respirator, așa cum a informat public SJU-Alexandria. Cauza acestui deces a fost prezentată de propaganda tefelistă ca fiind intoxicația cu gazele lacrimogene la care Gâzea Ilie a fost expus în timpul mitingului din 10 august, din Piața Victoriei. Doctorii de la SJU-Alexandria, sub rezerva rezultatelor examenului anatomo-patologic, spun însă cu totul altceva. Antecedentele personale patologice ale decedatului indică suferințe complexe în măsură, fiecare în parte, să-i pună viața în pericol. Astfel, acesta a ajuns la spitalul din Alexandria cu stare generală alterată, după o hemoragie digestivă superioară, manifestată prin hematemeză și melenă, complicații ale cirozei hepatice etanolice de care suferea. A fost internat imediat pe ATI și a fost trecut pe programul „pacient critic”. Cu acestă ocazie, medicii au diagnosticat și alte afecțiuni cardiace cunoscute, pentru care pacientul urma tratament, cum ar fi o cardiomegalie dilatativă idiopatică. În urma examenului endoscopic, medicii i-au recomandat o intervenție chirurgicală de urgență. Din motive de neînțeles, pacientul a refuzat sub semnătură să-i fie salvată viața”, a scris jurnalistul Mirel Curea pe contul de Facebook.

O tânără, Andreea Balaurea, prezentă la miting, a postat pe FaceBook fotografii cu el în timp ce primea îngrijiri medicale. „L-am fotografiat in decursul minutelor petrecute in apropierea lui si langa el. Avea neincetat hemoragie nazala, cum se poate vedea si in cateva fotografii.L-am mangaiat pe mana si l-am rugat sa aiba grija de el. Se simtea rau, era cat se poate de evident”, a scris tânăra.

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a dat un comunicat în care a anunțat că bărbatul a acuzat sângerări la nivelul nasului în timpul mitingului din Piaţa Victoriei de pe 10 august, fiind îngrijit de medicii de pe o ambulanţă SMURD aflată acolo. El le-a spus doctorilor că suferă de boli cronice. „În urma informaţiilor conţinute în documentele de la intervenţia echipajelor medicale de urgenţă şi prim ajutor calificat din Piaţa Victoriei în noaptea de 10 august 2018, s-a constatat că pacientul s-a prezentat la una dintre ambulanţele SMURD aflate la faţa locului, acuzând Epistaxis (sângerare la nivelul nasului). Pacientul a declarat echipajelor de urgenţă că suferea de boli cronice, precum hipertensiune arterială, iar la momentul examenului clinic, pacientul era conştient, cooperant, cu tensiunea arterială mărită (161/126), şi oxigenare în limite normale (97%)", se arată în comunicatul DSU.

