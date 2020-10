Potrivit actelor din acest dosar penal, la Ministerul Agriculturii, în vremea când instituția era condusă de Dacian Cioloș, nu a existat nicio analiză sau o expertiză care să ateste că prejudiciul din dosar. Cu toate astea, Cioloș a trimis la DNA un document prin care se arată că Ministerul Agriculturii s-a constituit parte civilă cu suma de 222.2 milioane lei, adică 60,5 milioane de euro.

Potrivit luju.ro, ministrul Cioloș ar putea fi acuzat de comiterea infracțiunii de fals, și asta pentru că așa zisul prejudiciu nu a fost niciodată înregistrat în evidențele contabile ale Ministerului Agriculturii. De altfel, judecătoarea Camelia Bogdan a refuzat în timpul procesului să îl audieze pe Dacian Cioloș, în calitate de martor, invocând articole din Codul de Procedură Penală.

Audierile de la SIIJ

Dosarul de la Secția Specială se referă la posibile abuzuri comise de magistrații care l-au condamnat la zece ani de închisoare pe Dan Voiculescu, și la presupuse ingerințe din partea altor instituții ale Statului Român în actul de justiție.

Tot în dosarul de la SIIJ au fost audiați directorii din Ministerul Agriculturii, care au declarat că suma stabilită ca prejudiciu, în documentul trimis de Cioloș la DNA, nu are nimic în legătură cu realitatea.

Carmen Bidașcu, fost director al Direcției Financiar Contabile susține că la plecarea ei din minister, instituția nu s-a constituit parte civilă deoarece nu se ajunsese la un numitor comun cu privire la un prejudiciu legat de privatizarea Instititului de Chimie Alimentară. ”Cu referire concreta la dosarul ICA SA pana in anul 2013 cand eu am plecat din minister nu se procedase la o constituire de parte civila a Ministerului Agriculturii si apreciez ca nu se procedase la aceasta constituire de parte civila întrucât nu se convenise asupra unui punct de vedere comun al factorilor de decizie, respectiv domnul director Mircea Moldovan, reprezentanții Directiei juridice, domnul ministru…. ”, a declarat Carmen Bidașcu. Interesant este faptul că martora vorbește de anul 2013, iar adresa semnată de Cioloș a fost datată anul 2008. Asta înseamnă că până în anul 2013, oficialii din Ministerul Agriculturii nu știau de niciun prejudiciu.

Un alt martor este Miron Moldovan, fostul director al Direcției Buget,Finanțe, care spune că i-a fost frică să nu fie arestat. ”Având in vedere modul categoric in care mi s-au solicitat relatii de catre DNA, am apreciat ca nici nu puteam sa răspund altfel intrucât, probabil, aș fi fost arestat sau mi s-ar fi facut dosar penal… asa cum am precizat mai înainte, prejudiciul nu putea fi înregistrat în contabilitate întrucât nu existau documente certe care sa fundamenteze existenta acestuia. Gândirea noastră a fost ca instantele judecătorești urmau să stabilească existenta acestui prejudiciu și cuantumul lui… formularea și conținutul adresei (n.n. – adresa DNA) îți impunea un răspuns pozitiv. Nu puteai sa te opui solicitării DNA, care iti spunea tie, Minister, ca ai prejudiciu si un folos de care ar fi fost lipsit ministrul”.

Tot în acest dosar penal a fost audiată și Maria Șerban, director al Direcției Financiar Contabile. ”Despre dosarul penal supranumit Telepatia nu am stiut nimic pana in anul 2014. Cand folosesc expresia nu am stiut nimic, am in vedere ca din punct de vedere financiar contabil nu exista niciun document care sa fi fost inregistrat sau care sa fie necesar sa fie inregistrat in contabilitate si care sa aiba legatura cu privatizarea ICA SA”,