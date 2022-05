Dosarul Colectiv. Cine plătește despăgubirile de zeci de milioane de euro? Soluția e disperată

Primăria Sectorului 4 a cerut ajutorul Guvernului pentru a putea plăti despăgubirile decise de judecători în Dosarul Colectiv. „Este o obligaţie cel puţin morală pe care Primăria Sectorului 4 o are, pentru că ea a fost consfinţită de judecători, şi anume aceea de a plăti despăgubirile integral şi cât mai repede. În mod evident, această sumă reprezintă mai mult de jumătate din bugetul Sectorului 4. Ca atare, este exact aşa cum prevede legea, o situaţie de urgenţă, şi am întreprins deja demersurile necesare accesării Fondului de rezervă al Guvernului.

Săptămâna trecută am scris Ministerului Finanţelor şi am avut discuţii cu oficiali ai Guvernului legate de modalităţile tehnice prin care se pot face aceste lucruri. Avem această linie birocratică de urmat, şi anume elaborarea acestei hotărâri de consiliu local, care va fi înmânată domnului prefect, reprezentantul Guvernului în Bucureşti, şi am convingerea că în cel mai scurt timp, şi vorbim aici de câteva săptămâni, Guvernul României va identifica modalitatea prin care va aduce aceşti bani, integral, bugetului Sectorului 4. Deci, soluţia tehnică se numeşte Fondul de rezervă al Guvernului“, a declarat joi primarul Daniel Băluţă, potrivit Agerpres.

Nu se va trage de timp

Și Prefectul Capitalei, Toni Greblă spune că se vor face toate demersurile pentru ca despăgubirile să fie plătite cât mai rapid. „Hotărârile judecătoreşti se execută de bună voie întotdeauna. Acest lucru, precum şi suferinţa şi daunele provocate victimelor şi urmaşilor victimelor de la Colectiv au determinat atât Primăria, cât şi Guvernul să înţeleagă faptul şi să aibă dorinţa de a executa de bună voie, într-un termen cât mai scurt, această hotărâre care obligă la o sumă de aproximativ 64 milioane de euro către victimele şi moştenitorii victimelor.

Se vor face toate eforturile ca în cel mai scurt timp posibil să fie achitate în integralitate sau, dacă vor fi sume foarte mari, poate eşalonate în două tranşe pe distanţa a şase luni, dar în niciun caz nu se va pune problema de ani în a achita aceste despăgubiri civile“, a declarat Toni Greblă.

Sentința finală

Curtea de Apel București a pronunțat în 12 mai, sentința definitivă în dosarul „Colectiv”, tragedia în care și-au pierdut viața 64 de persoane. Cristian Popescu Piedone, la vremea respectivă primar al Sectorului 4, a primit patru ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu în legătură cu eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru clubul Colectiv.

Celelalte condamnări din Dosarul Colectiv

– Alin George Anastescu, patron al clubului Colectiv, a fost condamnat la 11 ani şi 8 luni de închisoare cu executare

-Costin Mincu, patronul clubului, a fost condamnat la 8 ani de închisoare

-Paul Gancea, un alt patron al clubului, 6 ani şi 4 luni

-Pirotehniştii Marian Moise şi Viorel Zaharia au fost condamnaţi la 6 ani şi 10 luni

-George Matei şi Antonina Radu, cei doi pompieri de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti care au verificat clubul Colectiv fără a lua măsurile legale în privinţa respectării normelor PSI – 8 ani și 8 luni

-Cristian Mihai Niţă, directorul firmei de artificii, a fost condamnat la 2 ani şi 6 luni.