Dosarul Caracal. Gheorghe Dincă susține că Luzia Melencu este în viață. A trimis o scrisoare familiei fetei

Gheorghe Dincă, condamnat la 30 de ani de închisoare printru oribilele crime de la Caracal a trimis o scrisoare familiei Luizei Melencu. Aceasta avea data de 21 septembrie și a fost expediată înainte de pronunțarea sentinței. Dincă cere familiei să renunțe la avocata Carmen Obârșanu și susține că Luiza este în viață.

Bunicul Luizei Melencu spune că nu crede niciun cuvânt din scrisoarea lui Dincă. „Marți, la ora 12:00 a venit poștașul și ne-a dat-o. I-am dat telefon doamnei Obârșanu, i-am spus despre ce e vorba, m-a rugat dumneaei să fac poze și să-i trimit. Aceleași tâmpenii. Omul ăsta e învățat de cineva, cineva îi dictează. Aceleași tâmpenii, aceiași oameni, aceleși nume, doar că are un dinte împotriva doamnei Obârșanu și scrie să ne schimbăm avocatul. Numai tâmpenii, numai porcării”, a declarat bunicul Luizei Melencu, Stelian Iordache.

Scrisoare șocantă

Gheorghe Dincă susține că Luiza Melencu este în viață. „Vă înțeleg supărarea, dar dacă sunteți oameni ce judecați lucrurile după acele probe științifice veți realiza fără nicio ezitare să descoperiți că Luiza dumneavoastră trăiește. Eu mă rog mereu să apară și să vă relateze adevărul Luiza, ca să nu vă mai lăsați influențați de această tâmpită de avocată Obârșanu“, a scris Gheorghe Dincă.

Bărbatul mai susține că a fost acuzat pe nedrept și a cere sprijinul familiei Luizei Melencu pentru a fi audiat din nou. „Dacă doriți să luptăm împreună pentru a-i descoperi pe cei vinovați de răpirea fetelor din casa mea vă rog să vă grăbiți a mă susține, deoarece eu nu am frică de ei. Chiar dacă mor, am aproape 70 de ani. Sunt supărat că sunt acuzat pe nedrept și doresc, câte zile mai am de trăit, să îi desconspir pe acești mafioți care ei se cred mici Dumnezei”, a mai scris Gheorghe Dincă, potrivit adevarul.ro.

30 de ani de pușcărie

Magistrații Tribunalului Olt au pronunțat în 23 septembrie sentința în dosarul Caracal, la mai bine de trei ani de la crimele care au șocat România. Gheorghe Dincă are de executat 30 de ani de pușcărie. El a primit în total 108 de ani de detenție pentru omor calificat. viol, trafic de persoane, trafic de minori și profanare de cadavre. Din cauza vârstei sale și pentru că faptele au fost concurente, pedepsele au fost contopite și s-a ajuns la sentința finală. Aceasta nu este însă definitivă.