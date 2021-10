Dosarul Belina se apropie, cu pași repezi, de final! Ultimul martor a fost audiat astăzi

Audierea lui Moraru a fost solicitată de către Sevil Shhaideh, fostul vicepremier al României, care a dorit să fie prezentat, în detaliu, modul în care propunerile de HG au ajuns pe ordinea de ședință a Guvernului. De asemenea, fostul vicepremier ar dori să știe cu exactitate și modul în care insula Belina și Brațul Pavel erau trecute de la Apele Române la CJ Teleorman.

Audierile de marți au avut loc în format online, cu ajutorul unei aplicații pe tabletă. În fața judecătorului, Ion Moraru a declarat faptul că a ieșit de mult timp din viața publică. Acesta a răspuns tuturor întrebărilor adresate de instanță și de avocații fostului vicepremier și a explicat modul în care Secretariatului General al Guvernului din perioada sa își desfășura activitatea.

„Avocat: Legat de HG 943 din 2013 când erați secretar general. Vrem să știm cum se adoptau și regulamentele aplicabile în materia adoptării acestor acte.

Mi-au trecut multe acte normative prin mână. Sunt foarte multe astfel de hotărâri. Dumneavoastră ați spus de așa numita insula Belina.

Sunt pensionar de peste 7 ani și am ieșit din viață publică. Am auzit de această insulă acum câțiva ani, când se vorbea de ea la televizor.

Nu am auzit de ea când eram în funcție și nu am auzit de ea pentru că ea era pomenită în aceste acte sub formă cadastrală și nu după alte denumiri și nu cunoșteam noi acolo la secretariatul general al guvernului de Belina.

Cred că ștampila reprezintă ștampila generală de pregătire a actelor.

Avocat: Legat de felul în care se întocmească și o ordine de zi a unei ședințe de guvern și cum ajung actele normative la plen.

Toate referirile mele au în vedere reglementările legale în vigoare la acea dată. Nu știu dacă acum acele proceduri sunt la fel.

Așadar era o regulă generală stabilită de reglementările legale în sensul că o instituție ce putea să inițieze în act normativ trimitea propunerea ceea însoțită de toată documentația stabilită de lege la SGG.

Noi asta urmăream. Când primeam o propunere, colegii mei se uitau să vadă dacă îndeplinea toate reglementările legale și se propunea la ordinea de zi.

A două modalitate era cea ce dădea posibilitatea instituțiilor cu drept de inițiativa legislativă să facă aceste propuneri în cadrul ședințelor pregătitoare ședințelor de guvern. Cert e că cu o zi două înainte se făceau ședințele pregătitoare.

Au apărut în timpul guvernării Năstase și au fost generate de faptul că ședințele de guvern durau între 10 și 14 ore.

S-a pus problema organizării după modelul francez acestor ședințe conduse de secretarul general la care participau de regulă secretarii generali ai ministerelor sau secretari de stat

Aici se discutau exclusiv probleme strict tehnice legate de stadiul realizării programului de reglementări normative ce să susțină în fapt programul de guvernare.

După caz se corelau și se explicau aspecte strict tehnice. În cadrul acestor ședințe apărea posibilitatea ca ministerele și instituțiile cu drept de inițiativa legislativă ce nu trimiseseră conform regulii generale la SGG acte normative și propuneri să facă acest lucru atunci.

Condiția era îndeplinirea tuturor prevederilor procedurale legale ce stăteau la baza actului normativ.

Când se constată că propunerile ministerelor îndeplinesc condițiile legale se rețineau pentru includerea pe propunerea de ordine de zi.

SGG adunând aceste propuneri întocmea și propunere de ordine de zi pentru ședința de guvern care urmă.

Niciun act normativ nu putea intra pe ordinea de zi fără că ele să fie văzute de primul ministru și fără că să își dea acordul.

Mai era o a treia cale. În cadrul ședinței de guvern miniștri puteau propune alte acte normative”, a explicat Moraru.

Avocații fostului vicepremier au avut listă lungă de întrebări pentru Ion Moraru

„Avocat: această propunerea de act normativ a fost înregistrat la SGG înainte de ședința pregătitoare raportat la ștampilele de pe el?

Nu. Rămâne să se stabilească. Acele ștampile puteau fi puse și în cadrul ședinței cu miniștri la guvern.

Eu nu știu modalitatea prin care s-a propus acesta hotărâre.

Ștampilele puteau fi puse și pe acele propuneri de acest normative propuse direct în ședință de guvern.

Avocat: conform stenogramei din 2013 a ședinței de guvern conduse de Victor Ponta se spune: Toate avizele aprobate trebuie să includă observațiile. În cadrul ședinței de guvern se făceau aprobări de hotărâri de guvern și se primeau și observații??

De regulă nu se făceau modificări. Dar eu nu știu ce a fost în acest caz.

Avocat: SGG avea obligația să reintroducă respectiva propunere într-o altă ședința pentru readoptare?

Nu. O ședință de guvern are niște caracteristici. Actele normative nu se supun aprobării miniștrilor.

La sfârșitul discuțiilor asupra fiecărui act normativ primul ministru rostește o formulă sacramentară. Zice: s-a aprobat, s-a aprobat cu următoarele amendamente sau s-a respins.

Avocat: Când se semna foaia galbenă și de către cine??

Păi foaia galbenă se făcea de către departamentul juridic al SGG și se semna de primul ministru și numai de către unii miniștri ce urmau să pună hotărârea în aplicare și apoi se trimitea la Monitorul Oficial.

Judecătorul: Cine verifica implementarea observațiilor??

Departamentul juridic al SGG. Stenogramele sunt clasificate și ca să ai acces la stenograma exista o procedură. Juriștii aveau acces la stenograme.

La Monitorul Oficial există și acolo departament juridic extrem de puternic și de bine pregătit. Acesta mai vede o dată actul normativ fără să aibă posibilitatea și accesul la stenograma ședinței.

Avocat: văzând HG 943 din 2013 când și cum a fost publicat puteți să spuneți dacă au fost respectate toate condițiile și dispozițiile legale??

Nu cunosc că vreun act normativ trimis la monitorul oficial să fi încălcat prevederile legii”, a conchis martorul Moraru.

Conform informațiilor apărute în spațiul public, Ion Moraru este ultimul martor care a fost audiat în celebrul dosar Belina. O altă serie de audieri va avea loc, însă vorbim despre inculpații care doresc să facă declarații. După această etapă, instanța ar putea solicita avocaților pledoariile finale. Printre aceștia se numără și fostul vicepremier al României, Sevil Shhaideh.