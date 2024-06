Justitie Dosare penale făcute din răzbunări feminine. Cum a ajuns Coldea curier pentru Laura Kovesi







Multe dosare penale au fost făcute din cauza faptului că șefele DIICOT și DNA aveau ceva ranchiuni personale, spune Dorin Cocoș. După arestarea lui Berbeceanu, lucrurile ar fi luat-o razna.

Dosare penale din răzbunare

Anca Alexandrescu: Și atunci de ce v-au băgat la pușcărie pe toți?

Dorin Cocoș: Din cauza faptului că Elena a vrut să candideze. Și de fapt lucrurile s-au întâmplat așa în etape. Trebuie să vorbim vreo două zile că să vă spun povestea vieții. Dar principalul motiv e pentru că a candidat Elena și pentru că Elena era prietenă cu Alina Bica. Alina Bica care voia să o nenorocească pe familia lui Codruța și atunci Codruța a spus că stați că vă nenorocesc eu pe voi.

Anca Alexandrescu: Adică ați intrat la pușcărie din cauza scandalului dintre Alina Bica și Condruța Kovesi?

Dorin Cocoș: Da. Și faptul că a candidat Elena.

Anca Alexandrescu: De ce nu v-a salvat George și Florian?

Dorin Cocoș: Nu știu. Întrebați-i dumneavoastră. Că eu n-am apucat să îi întreb.

Anca Alexandrescu: Eu întreb, dar nu-mi răspund.

Dorin Cocoș: Nici mie. Ce voiam să vă zic. Acest lucru a început când Alina Bica l-a arestat pe Berbeceanu, care era omul lui Codruța.

Alina Bica și Codruța Kovesi au vrut ”să se nenorocească”

Anca Alexandrescu: Domnul Berbeceanu era omul lui Codruța Kovesi?

Dorin Cocoș: Haideți acuma, doamna Anca, vă faceți că nu știți. Normal că era. Ca peste tot. DIICOT are a lor, SIE are a lor. Din informațiile mele de la acea vreme, Alina voia să-i nenorocească toată familia, frate, fost soț. Eu nu știu, ce am auzit și eu. De aici a început. Faptul că Elena s-a apropiat mult mai mult. Pozele alea când au apărut îmi venea să râd. Noi cu Alina Bica, de când eram eu căsătorit cu Elena ne-am tot întâlnit pe la Paris. Elena era într-o relație extraordinar de apropiată cu Alina Bica. În seara aia, când Elena v-a spus că s-a dus la Ponta, cu mine a fost.

Anca Alexandrescu: La Ponta acasă. Ca să o puneți pe Laura Codruța Kovesi. Cine mai era la Ponta acasă?

Dorin Cocoș: Era Sebi Ghiță, dar Ponta l-a trimis în bucătărie. Aici nu minte Elena, și Elena știa că i-am cumpărat o dată o geantă Channel și i-am trimis-o de ziua dumneaei, dar eu personal nu i-am dat-o.

Geantă Channel pentru LCK de la Dorin Cocoș, livrată prin Florian Coldea

Anca Alexandrescu: Pentru doamna Kovesi prin domnul Coldea.

Dorin Cocoș: Da, prin domnul Florin.

Anca Alexandrescu: Cât a costat geanta?

Dorin Cocoș: Nu mai țin minte. 3-4000 de euro, că doar nu e vreo 100.000 de mii.

Anca Alexandrescu: Doar atât i-ați trimis?

Dorin Cocoș: Parcă încă o dată, dar tot așa ceva de genul.

Anca Alexandrescu: Ați văzut-o purtând-o vreodată?

Dorin Cocoș: N-am văzut-o, vă dați seama. Nici nu știu dacă i-a dat-o. Se vorbea mult despre cine i-a adus pe Kovesi și Coldea. Cred că singurul care știe e domnul președinte. Acuma să mă apuc eu să spun o ipoteză. Mulți spuneau că pe Codruța, Blaga, dar eu nu cred că domnul președinte, dacă îi prezenta Blaga pe cineva, o punea. Așa, la cum îl știu eu pe domnul președinte. Sunt multe legende. La fel și cu doamna de la Înalta Curte, Ligia Stanciu. Că a adus-o unul de la Galați care era deputat, unul cu ochelari, parcă Dobre. Părerea mea că nu așa s-au făcut numirile.