„Eu le-am spus lor că nu l-am scris eu, că nu e al meu. Dar eu mi-l asum”, a spus Mugur Ciuvică. Acesta nu a vrut, însă, să spună numele celor care au scris acest document. „Ce contează cine a scris? A fost o muncă colectivă”, a declarat Ciuvică, în momentul în care a fost întrebat de Mirel Curea cine sunt autorii Raportului Armaghedon 2.

După 18 ani de la reținerea sa, Mugur Ciuvică a dezvăluit, în cadrul emisiunii „Dosare de presă”, pe evz.ro, că toată întâmplarea a fost absurdă. Reținerea sa, perchezițiile făcute în casa lui, reținerea iubitei lui, atitudinea jenată a procurorului, vânzoleala. Dar, mai ales, interzicerea părăsirii Bucureștiului.

Președintele Grupului de Investigații Politice a contestat măsura interzicerii părăsirii Bucureștiului la Curtea de Apel.

„Și după aia am ieșit, am vorbit la presă. Și știu că am contestat măsura să nu ies din București. Și m-am dus la Curtea de Apel, cu presă, lumea părea că ia în serios chestia asta, ca și cum ar fi fost vreo vină. Eu le spuneam că e o tâmpenie, nu-i nimic. Și eu o luam în serios, că nu-mi convenea să fiu anchetat și să fiu la doi centimetri de pușcărie, în noaptea respectivă. Deci n-o tratam în glumă. Dar era o prostie, un stalinism.

Și țin minte că m-am dus la Curtea de Apel și acolo mi-au dat dosarul să mă uit prin el. M-am uitat acolo și nu era nimic, că n-avea ce să fie. Și mi-a dat și mie onorata instanță și mi-a zis , gen, „cum comentați?”. Și i-am zis „Doamna judecător, cum să comentez? E o prostie ce e aici. Eu vă rog să citiți și să vă dați seama că e o prostie și să anulați chestia cu… Cum adică nu am voie să ies din București, că a apărut pe net o chestie despre asta? Dacă au treabă, îmi fac de calomnie…”

Mă băgaseră la „difuzare de informații false care pot afecta siguranța națională”. Cu ce afectez eu siguranța națională? Dar atât i-am spus. „Pentru că e o tâmpenie, onorată instanță! E o tâmpenie ce scrie acolo.” Și onorata instanță a ținut cont de solicitarea mea și a anulat chestia asta. Și, mă rog, după aia au lăsat-o și ei baltă, că și-au dat seama că…”, a conchis Ciuvică.