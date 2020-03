Jurnalista Antenei 3, Mirela Voicu, a povestit în emisiunea lui Mirel Curea, „Dosare de presă, de pe evz.ro, despre minunea de a avea simțul umorului, de a râde, de a putea „să faci mișto, să faci ironie, mai ales de tine”.

„Mulțumesc lui Dumnezeu și mamei, printr-un miracol al ADN-ului, am învățat să fac mișto de mine, în primul rând. Adică o autoironie care m-a ajutat să trec peste destul de multe momente. Eu cred că un om care nu râde este un prost. Jur. Adică, bă nene, n-ai cum să n-ai simțul umorului. Poți să nu ai țâțe, poți să nu ai păr blond, poți să n-ai ochi albaștri, bă, dar să n-ai simțul umorului, mi se pare că trăiești de pomană pe pământ. N-ai cum să fii trist, mâhnit, tot timpul indignat, și așa mai departe. Nu există să nu existe ceva să râzi și tu. Sau să faci mișto, să faci o ironie. Mai ales de tine. Asta e mai greu„, e de părere Mirela Voicu.

„Slujba de sanctificare a Papei Ioan Paul al II-lea a fost, desigur, oficiată de Papa Ioan Paul al II-lea”

Acestea a povestit și despre momentul său de gafă în direct, atunci când a spus „live”, că „slujba de sanctificare a Papei Ioan Paul al II-lea a fost <desigur> oficiată de Papa Ioan Paul al II-lea”. „Mie nu mi s-a părut firesc ca după Papa Ioan Paul al II-lea să mai poată cineva oficia vreo slujbă papală. Unu. Și doi, Ratzinger ăla era mai lipsit de afecte, așa mai rece. Și, când a apărut acolo, nici nu au fost ovațiile care erau la Papa Ioan Paul al II-lea sau care sunt acuma la Papa Francisc”, a povestit jurnalista.

„Și, după o zi întreagă în care am călcat pe toți pelerinii lumii, m-am dus cu Tamaș sus pe un acoperiș să fac și eu un live simțit, nu? Și, vorbind despre sanctificarea lui, mi s-a părut firesc să spun că el este cel care … Eu nici nu mi-am dat seama c e am spus. L-am văzut pe Tamaș că, cum e el slab așa cu fizicul ăla derutant, că a făcut o dată poc (s-a lovit cu palma peste frunte, n. e.) și m-am gândit că s-a stricat ceva la cadru, el fiind perfecționist. Și m-a sunat mama, mă. Mama de la Breaza. <Mă mămică>, zice, <dar papu ăsta a murit.> <Care, mămică, a murit?> <Păi, ăsta, Ioan Paul al II-lea.> <Păi, a murit, că l-a sanctificat.> <Păi, și el a făcut slujbă, mă, mămică?> Aoleo, atuncea mi-am dat seama. Stai mă, că mama are dreptate. A fost singura gafă în live”, a punctat Mirela Voicu.

