Politica Scandal electoral în Gorj. Primar PSD, acuzat de susținători AUR că a dat cu mașina peste ei







Robert Păiuși, primarul din comuna Stejari din județul Gorj, este acum în atenția autorităților, după ce a fost implicat într-un incident cu un grup AUR care desfășura o acțiune electorală pe străzile localității. Conform informațiilor, în urma acestui incident, o tânără în vârstă de 24 de ani ar fi fost lovită.

Ulterior, autoritățile au inițiat o anchetă penală împotriva primarului PSD pentru presupuse infracțiuni de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

Primar din Gorj acuzat că a intrat cu mașina într-un grup de susținători AUR

După primele investigații desfășurate de polițiști la fața locului, s-a constatat că un bărbat în vârstă de 39 de ani, din comuna Stejari, a lovit cu oglinda laterală a autoturismului un pieton (femeie) în vârstă de 24 de ani, din aceeași localitate, în timp ce conducea prin satul Băcești.

Ulterior, acesta a părăsit locul incidentului rutier.

„În urma accidentului a rezultat rănirea pietonului, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorul auto a fost identificat la scurt timp de polițiști și testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”, au transmis reprezentanții Poliției Gorj.

Martorii au alertat serviciul de urgență 112, iar la fața locului au sosit echipe de la SMURD și de la Poliție.

Autoritățile au efectuat un control la sediul Primăriei Stejari, unde primarul a fost supus unui test de alcoolemie, cu rezultat negativ. În continuare, acesta a fost condus la laborator pentru a i se realiza și un test pentru substanțe interzise.

Revoltați de incident, martorii au protestat la ușa primăriei din județul Gorj, considerând gestul primarului ca fiind inacceptabil, potrivit Adevărul.

Cum se apără primarul

După ce a ajuns la primărie, Robert Păiuși a intrat live pe Facebook și a povestit totul din punctul lui de vedere, menționând că membrii partidului AUR ar fi fost cei care i-au lovit oglinda.

„Astăzi, în jurul orei 10,50, mă îndreptam către biroul primăriei și în fața erau cei de la AUR. Am încetinit mașina și am trecut pe mijlocul drumului. Când mă deplasam printre ei, cineva mi-a dat cu pumnul sau cu mâna în oglinda. Am vrut să mă dau jos, dar veneau către mine agitați.

Ulterior, mi-am continuat mersul către primărie. Am constatat că oglinda nu avea nimic și am pus-o eu la loc. Am considerat că nu este nimic deosebit să sun la poliție.

Acum, cei de la AUR au venit că am dat peste ei. Scenariu de Sergiu Nicolaescu. Au venit cu amenințări”, a declarat primarul din comuna din Gorj.