Investiții record în sistemul medical. Spitalele din Moldova, prioritatea guvernării PSD

Aproximativ 15 ani s-au scurs de la promisiunea guvernanților de a construi faimoasele spitale regionale. Una dintre aceste unități spitalicești ar urma să se construiască în capitala Moldovei, Iași. PSD a direcționat fonduri semnificative pentru dezvoltarea infrastructurii sanitare din zona Moldovei. O regiune a țării care a fost neglijată în ultima perioadă.

PSD a direcționat sume importante pentru spitalul regional din Iași

Investițiile promise de PSD fac parte dintr-o strategie amplă de modernizare a sistemului medical. Recent, premierul Marcel Ciolacu a anunțat că cea mai săracă regiune din România va primi cea mai mare finanțare din ultimii 30 de ani.

„Sunt prim-ministrul Guvernului României, Guvern care a alocat pentru Moldova cei mai mulţi bani din istoria post-decembristă pentru dezvoltare. Este regiunea care primeşte cei mai mulţi bani. A fost cea mai mare greşeală făcută timp de 30 de ani, pentru că românii au plecat din Suceava, din zonele cele mai sărace”, a declarat președintele PSD.

Lucrările la Spitalul Regional Iași au început în acest an. Unitatea spitalicească ar urma să aibă o capacitate de 850 de paturi dintre care 101 la terapie intensivă 20 de blocuri operatorii și peste 70 de cabinete de ambulatoriu.

Spitalul regional din Iași se va întinde pe o suprafață de peste 200.000 de metri pătrați și 9 etaje. Finanțarea prevăzută de PSD se apropie de 340 milioane de euro.

Marcel Ciolacu, promite noi investiții în infrastructura medicală

„După 15 ani, în sfârșit, chiar dacă avem și machete, și panouri, în schimb avem de această dată și un șantier în lucru în spate. După 15 ani, în sfârșit, s-au pornit cele trei spitale regionale. A fost o muncă de echipă și a agenției ANDIS, a domnului director și a Ministerului Sănătății.

Am reușit totuși să deblocăm, din punctul meu de vedere, cele mai importante investiții din domeniul sănătății. Cele trei spitale regionale, acesta de la Iași, cel de la Cluj și cel de la Craiova”, a mai declarat președintele PSD, Marcel Ciolacu.

Spitalul regional din Iași va deservi pentru toată zona Moldovei, însă investiții importante în infractura spitalicească se mai fac și în alte orașe din aceeași regiune precum Bacău, Neamț sau Vrancea.

Spitalele regionale, o prioritate pentru PSD

„Această construcție de care vor beneficia cele opt județe din Moldova, pentru că un spital regional de urgență oferă servicii de înaltă calitate pacienților dintr-o regiune. De asta se și numește așa! Reprezintă un semn de interes și de respect pentru dezvoltarea serviciilor medicale în această regiune a țării.

Ceea ce am făcut noi în ultimii 2 ani-2 ani și jumătate a fost să încercăm să reducem decalajele în ceea ce privește accesul la servicii medicale de bună calitate. Iar, în mod evident, zona Moldovei a fost vitregită, dacă vreți, în trecut.

Acum, situația s-a schimbat radical. Am fost săptămâna trecută la Vaslui, la Bârlad, am fost în județul Bacău, am fost în multe alte județe din vestul țării. Lucrurile se schimbă cu repeziciune.”, a declarat ministrul PSD, Alexandru Rafila, la Iași.

PSD promite modernizarea spitalelor din Focșani, Neamț și Roman

Una din prioritățile PSD menționate în platforma politică reprezintă modernizarea sistemului medical. În acest sens, Spitalul Județean Bacău ar urma să fie modernizat până în 2026 cu un nou pavilion, în valoare de 58 de milioane de euro. Tot cu finanțare din PNRR se va construi spital de 420 de paturi în județul Neamț. Proiectul în valoare de 1,7 miliarde de lei se află în procedură de licitație.

Lucrări de modernizare au fost demarate și la Spitalul de recuperare medicală și paliație „PRECISTA” din Roman. Aproximativ 15% din pacienții acestei unități spitalicești sunt persoane vulnerabile, vârstnici sau persoane care nu beneficiază de decontarea serviciilor medicale prin CAS.

Spitalul Județean de Urgență Focșani, cel mai mare din Vrancea a intrat în luna aprilie în proces de reabilitate, costurile totale de ridică la aproximativ 300.000 de lei. Într-un comunicat de presă, PSD a anunțat că prin aceste investiții își respectă angajamentul din platforma poltică privind îmbunătățirea calității vieții pentru cetățenii din zona Moldovei.