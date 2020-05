În interviul acordat DC News, social-democratul a respins şi acuzațiile potrivit cărora ar fi avut o înțelegere cu premierul Ungariei, Viktor Orban.

„Cred că s-a lămurit toată lumea că este o temă falsă, mincinoasă, care a creat un conflict, din punctul meu de vedere, inter-etnic.

Nimeni nu o să ia sau să vândă vreodată Ardealul. Am explicat tehnic de ce s-a întâmplat acest lucru. Este un fake news pentru a acoperi, de fapt, incapacitatea Guvernului de a gestiona lucrurile și de a veni cu o perspectivă clară.

Ați văzut la toate ieșirile premierului (n.r. Ludovic Orban): vom face, vom analiza, vom vedea, vă voi da un răspuns ulterior. Nu este nimic care să vină să susțină fiecare palier economic!

Revenind la Ardeal, eu nu am crezut că, în 2020, un președinte european va recurge la un astfel de atac politic, cu implicații majore și în exteriorul României.

Nu am avut niciodată vreo întâlnire cu Viktor Orban, nu am avut corespondență, nu-l cunosc. (…) Nu am avut cu domnul Kelemen Hunor vreodată vreo discuție pe un astfel de subiect. Niciodată!

În logica juridică, în urma afirmațiilor președintelui, în acest moment, eu ar fi trebuit să am un dosar la DIICOT. Acest dosar nu există”, a declarat Ciolacu.