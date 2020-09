„În urma verificărilor efectuate la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud de către polițiști, a fost întocmit un dosar de cercetare penală, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița”, a transmis Crina Sîrb, purtătorul de cuvânt al IPJ Bistrița-Năsăud.

Momentan, cercetările se desfășoară in rem, cu privire la fapte, nu la persoane.

Între timp, a apărut o nouă înregistrare, audio de data aceasta, în care același primar se aude abuzându-și verbal membrii familiei, copii și fosta soție.

Poliția s-a sesizat în cazul primarului din Sângeorz-Băi, Traian Ogâgău, după ce în spațiul public a apărut o înregistrare video în care acesta își umilea fiica de 14 ani. Edilul se apără spunând că nimeni nu are dreptul să-i spună cum să-și educe copiii.

În imaginile blurate se vede cum primarul din Sângeorz Băi și-a pedepsit fiica să stea dezbrăcată, în genunchi, cu mâinile deasupra capului și să repete că nu mai este obraznică, scrie Digi24.

Primarul orașului Sângeorz-Băi, Traian Ogâgău, nu este la prima abatere. El a fost condamnat de o instanță a Judecătoriei Năsăud pentru infracțiunea de ”refuz sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”: închisoare de un an cu suspendare, însă sentința are drept de apel.

„În baza art. 396 alin. 1 şi 2 Cod de procedură penală, condamnă pe inculpatul OT sub aspectul săvârşirii infracţiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de monstre biologice, faptă prevăzută de art. 337 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală, la pedeapsa de 1 an închisoare. Potrivit art. 91 Cod penal rap. la art. 92 alin. 1 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii de 1 an aplicată inculpatului, sens în care stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani”, se arată în sentință.

Premierul Ludovic Orban spune că purtarea primarului din Sângeorz Băi, Traian Ogâgău, este „împotriva oricărei norme legale şi de bun simţ”. El a precizat că edilul, care și-a filmat fata de 14 ani în timp ce o umilea, nu mai candidează din partea PNL la alegerile locale din 27 septembrie.