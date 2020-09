Oficial, Ogâgău este primarul din Sângeorz Băi, județul Bistrița Năsăud. Este un primar controversat. La Primărie stă pe un jilț sculptat în lemn, și încearcă o explicație în legătură cu faptul că și-a umilit copilul, punându-l să stea în genunchi, cu mâinile deasupra capului și să să își ceară iertare. „Comunicat oficial referitor la prejudiciul de imagine adus fetiței mele, Traiana, de către PSD în plină campanie electorală. Viața personală este viață personală și nu poate fi folosită în campanie cu atât mai mult copiii”, a scris primarul Ogâgău pe facebook.

Din ce spune primarul nu rezultă nicio umbră de regret. Ba mai mult, le spune adversarilor politici să nu îl învețe cum să își creascăcopilul, pe el marele primar, care acum câteva luni pulveriza țuică de prune deasupra orașului în încercarea de a combate noul coronavirus.

„De două săptămâni circulă un video personal, făcut iarna trecută în concediu, în care fetița mea, Traiana, ieșită din duș și dezbrăcată în camera de hotel era certată de mine, de tatăl ei, nu de altcineva, pentru că a fost neascultătoare în acea perioadă. Cum ați intrat în posesia lui, nici nu mai contează. Cum să îmi terfeliți imaginea familiei mele, cu ce v-a greșit ea? În viața personală a fiecăruia nu se poate băga nimeni. Eu nu spun nimănui cum să își educe copiii, însă nici nu cunosc vreun părinte care să nu-și fi certat vreodată copiii. Când îmi aduc aminte de mama care mă punea la colț pe coji de nucă…Să folosești filmulețe din viața personală, copii, este mult sub demnitatea umană. Să vă fie rușine” este o parte din mesajul primarului”, a mai spus primarul Ogâgău.

Traian Ogâgău, primarul din Sângeorz-Bai a filmat momentul în care își umilește fiica, pe care a pus-o sa se dezbrace și sa stea în genunchi și cu măinile ridicate deasupra capului, minute în șir, timp în care fetița este pusa sa repete ca va fi cuminte și ca nu își va mai face părinții de râs.

Primarul condamnat

Primarul orașului Sângeorz-Băi, Traian Ogâgău, a fost condamnat de o instanță a Judecătoriei Năsăud pentru infracțiunea de ”refuz sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”: închisoare de un an cu suspendare, însă sentința are drept de apel.

”În baza art. 396 alin. 1 şi 2 Cod de procedură penală, condamnă pe inculpatul OT sub aspectul săvârşirii infracţiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de monstre biologice, faptă prevăzută de art. 337 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală, la pedeapsa de 1 an închisoare. Potrivit art. 91 Cod penal rap. la art. 92 alin. 1 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii de 1 an aplicată inculpatului, sens în care stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani”, se arată în sentință.