Dorinel Munteanu, scandal după remiza cu Hermanstadt, 1-1

Dorinel Munteanu a analizat partida dintre Oțelul Galați și Hermannstadt. Tehnicianul a dezvăluit de ce a luat decizia de a-l înlocui de Ștefan Bodișteanu. Mai mult, acesta a fost extrem de acid legat de jucătorul venit de la Farul.

Dorinel Munteanu, nemulțumit de echipa lui

Antrenorul echipei Oțelul Galați a decis să-l înlocuiască pe Ștefan Bodișteanu după 21 de minute din meci. Dorinel Munteanu susține că a fost nemulțumit de modul în care arăta echipa pe care o coordonează.

Din acest motiv a hotărât ca Răzvan Tănase să intre pe teren în minutul 21, în locul lui Bodișteanu. La finalul partidei, tehnicianul a fost extrem de dor cu mijlocașul venit de la Farul. Acesta a precizat că ar fi trebuit să facă rocada încă dinlminutul cinci. Mai mult, Dorinel Munteanu i-a reamintit lui Bodișteanu că ar fi trebuit să ajute mai mult echipa.

„Pe Bodişteanu puteam să îl schimb din minutul 5, nu din minutul 17. Asta trebuie să fie o învăţătură de minte pentru el. A venit ca talent, să ajute echipa, nu să facă figuraţie pe teren.”, a spus antrenorul echipei din Galați.

Lecție pentru jucătorii aduși la Galați

Dorinel Munteanu a ținut să le reamintească tuturor jucătorilor aduși la Galați că pot pleca în orice moment.De altfel, a precizat și faptul că Bodișteanu are un salariu substanțial, tocmai din acest motiv ar fi trebuit să respecte cerințele.

,,Asta este valabil pentru toţi jucătorii pe care i-am adus. Nu ajută echipa, la revedere! Cine este prieten cu mine ajută echipa. Bodişteanu chiar are un salariu destul de consistent. El trebuie să îşi bage minţile în cap. Aici se munceşte foarte mult.teren.”, a adăugat acesta.

Dorinel Munteanu, mari promisiuni pentru meciurile următoare

Tehnicianul le-a transmis jucătorilor lui că au toate șansele de câștig în următoarea perioadă, doar dacă țin cont de îndrumările lui. Antrenorul Oțelul Galați susține că sibienii și au meritat succesul. În ceea ce privește golul încasat, tehnicianul susține că a avut la bază o greșeală făcută de jucătorii lui.

,,Am luat un gol prostesc, venit de nicăieri. Ne-au prins pe un contraatac şi am greşit. Sunt dezamăgit pentru că am ştiut ce meci vom avea. Hermannstadt este o echipă bună care vrea şi ea să ajungă în play-off”, a spus el.

După meciul cu sibienii, Oțelul a atins pragul de 16 puncte. Jucătorii gălățeni nu au mai avut o victorie de la finalul lunii septembrie.