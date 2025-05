Sport Dorin Goian: Beckham mirosea a parfum și transpirat! Noi eram mai trași la față







Fostul Internațional Dorin Goian a povestit la un podcast faptul că galacticii erau parcă rupți din altă realitate, chiar și în vestiar. Despre Beckham acesta a spus că mirosea a parfum chiar și transpirat.

Dorin Goian și galacticii în vestiar

Fostul jucător profesionist de fotbal a povestit cum a fost întâlnirea cu cei de la Real Madrid în vestiar. ”Foarte puternic Sergio Ramos. Mi-ar fi plăcut să am șansa să joc mai mult cu Ronaldo.

Dar venise după accidentare, când am jucat eu cu el. Beckham mirosea frumos și proaspăt dușat, dar și transpirat mirosea frumos. Roberto Carlos avea niște picioare. Deși era micuț așa, aveam niște picioare de fotbalist. Noi eram mai trași la față așa decât el„, a spus acesta.

”Te rupeau jucătorii la dueluri”

Apoi Goian a avut ocazia să joace la Palermo, unde a și fost transferat. ”Discuția am avut-o cu Giovanni și mi-a spus ne urcam în avion și mergem la Palermo, că te vrea Walter acolo. M-a sunat domnul Giovanni și am plecat cu dânsul la Palermo. A fost primul impact cu fotbalistul profesionist dus la un alt nivel în seria A pentru că noi. Chiar dacă eu credeam că vin de la Steaua unde jucasem de trei roi în Champions League, adică ce poate să fie atât de diferit... Ei bine, intensitatea antrenamentelor era total diferită.

Calitatea jucătorilor era diferită. Te rupeau jucătorii la dueluri pentru că nu le puteai câștiga. Temperatura în Sicilia, vara era cald și umiditate. În cele din urmă m-am adaptat. Prima zi când am intrat la antrenament și i-am văzut sculptați, mi-era rușine să fac duș cu ei. În fiecare zi oamenii ăștia lucrau în sala de forță. Sunt în sală cu o oră și jumătate înainte și transpirați. Mi-era rușine plus că eram jucător nou. Și nevastă-mea mi-a spus că din toată cariera, ca la Palermo nu am fost niciodată”, a mai spus el.