Eşec pentru premierul Donald Tusk. PiS a câștigat alegerile locale

Donald Tusk a înregistrat un eșec în alegerile locale, fapt ce-l împiedică să-și consolideze puterea politică. Partidul de opoziţie Lege şi Justiţie (PiS) s-a clasat pe primul loc, conform sondajelor.

Sondajele făcute la ieșirea de la urne arată că partidul de opoziţie Lege şi Justiţie (PiS) s-a clasat pe primul loc în alegerile locale din Polonia. Anul trecut, formațiunea a pierdut puterea după alegerile legislative.

Victoria opoziție reprezintă un eșec politic pentru actualul premier. Donald Tusk și vede năruite ambițiile de a-și consolida poziția politică la nivelul Poloniei, relatează Reuters. Dacă estimările din sondaje vor fi confirmate și de rezultatele de la urne, Coaliţia Civică (KO) nu va reuși să se mențină pe primul loc, independent de partenerii de la guvernare.

Chiar dacă PiS a devansat KO, totuși s-a situat în urma scorului combinat obținut de cele trei formațiuni care alcătuiesc guvernul de coaliție. Naționaliștii au obținut 33,7%, potrivit sondajului Ipsos la ieşirea de la urne. Aceștia au devansat coaliția KO, condusă de Donald Tusk, care a avut 31,9%. Celelalte formațiuni aflate la guvernare au obținut, însă, peste 20%. Creştin-conservatorii de la A Treia Cale au realizat 13,5%, iar Stânga 6,8%.

Premierul Donald Tusk a ajuns la guvernare după alegerile naţionale din octombrie. El a promis că va inversa regresul democratic și va consolida drepturile femeilor şi ale minorităţilor. În plus Tusk și-a asumat să refacă relația cu aliaţii occidentali, tensionate sub guvernul anterior al PiS.

Donald Tusk a obținut funcția de premier chiar dacă PiS a obținut primul loc în alegerile de anul trecut. Cei de la PiS au ieșit pe primul loc în alegerile legislative, dar au pierdut majoritatea. Acest lucru a permis coaliţiei de opoziţie condusă de Tusk să vină la putere. Pe de altă parte, PiS şi aliaţii săi au fost afectaţi de lupte interne.

Bruxelles-ul urmăreşte îndeaproape modul în care se descurcă coaliţia lui Donald Tusk. Următorul test electoral vor fi alegerile pentru Parlamentul European din iunie. Sondajele de opinie la nivel european arată că dreapta populistă va avea rezultate bune.

Un al doilea tur de scrutin în alegerile locale urmează să aibă loc peste două săptămâni în zonele în care candidaţii la primării nu au obținut 50% din voturi. Alegătorii votează pentru cele 16 adunări regionale, a căror componenţă reflectă oarecum sprijinul pentru principalele partide.

Co cieszy? Systematyczne odrabianie strat: w 2018 siedem punktów, w 2023 pięć, dzisiaj - dwa. Rekordowe zwycięstwo w miastach. Przewaga w sejmikach. Co martwi? Demobilizacja, szczególnie wśród młodych, porażka na wschodzie i na wsi. Wniosek dla nas? Nie marudzimy! Do roboty!

— Donald Tusk (@donaldtusk) April 8, 2024