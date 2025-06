Donald Trump, un nou portret oficial. Cu ce este diferit față de cel din ianuarie

Casa Albă a prezentat un nou portret oficial al președintelui Stetelor Unite ale Americii. Donald Trump, în care miliardarul poartă o cravată roșie și are freza sa caracteristică.

Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru CNN că acest prim portret, al celeimai cunoscute persoane de pe planetă, din al doilea mandat al lui Trump a fost realizat în perioada de tranziție. Noua imagine va fi expusă în clădirile federale din Statele Unite.

„Președintele este cea mai cunoscută persoană de pe planetă, iar acest nou portret, realizat în timpul celui de-al doilea său mandat, reflectă optimismul și determinarea Americii, mai ales după patru ani dificili sub administrația Biden”, a afirmat oficialul.

Spre deosebire de primul portret din acest mandat, Trump poartă de data aceasta o cravată roșie, iar în fundal nu se află niciun steag american. Imaginea surprinde doar fața președintelui republican, cu o expresie serioasă și fără zâmbet.

Trump privește direct în cameră. Ochiul său drept este ușor strâmb și gura îi este strânsă într-o linie dreaptă. Este îmbrăcat într-un costum albastru cu una dintre cravatele sale roșii caracteristice, iar o steag american este prins pe reverul stâng.

Donald Trump's official Presidential portraits in January 2017 vs October 2017 vs January 2025 vs June 2025. pic.twitter.com/KE88fkiEAd

— Based Tom 🇺🇸🇻🇦✝️☦️ (@TomEDewey1948) June 2, 2025