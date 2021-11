Donald Trump, surprins când a lovit un copil în cap cu o minge de baseball. VIDEO- FOTO

Fostul președinte era cu soția sa, Melania Trump, la meciul Atlanta Braves și Houston Astros de la Truist Park din Atlanta, Georgia.

Într-un clip din acea seară a meciului, distribuit pe TikTok de utilizatorul @loupastore27, un fan poate fi văzut aruncându-și mingea de baseball spre Donald Trump în speranța de a primi un autograf. Şi a primit spre marea lui bucurie.

Fostul președinte prinde mingea, după cum se poate remarca în videoclip, și îi cere unui agent al serviciilor secrete un pix. După ce şi-a pus semnătura pe mingea de baseball, Trump o aruncă înapoi tinerilor săi fani.

Videoclipul surprinde momentul în care fostul președinte aruncă mingea înapoi, lovindu-l pe tânăr în cap

În videoclip, un copil cu o şapcă verde care stă sub cabina lui Trump poate fi văzut încercând să-i atragă atenția, fluturând o minge de baseball și un pix în direcția lui.

Trump se aplecă apoi spre balustrada de sticlă de unde era, iar copilul aruncă mingea, care aproape scapă din mâinile lui Trump, în timp ce oamenii aplaudă în fundal când o prinde. Apoi se vede cu Donald Trump vorbește scurt cu Melania, care stă în dreapta lui, și îi cere echipei sale un stilou, în ciuda faptului că fanii de la nivelul de jos strigă că au ei unul (foto).

Trump, aplaudat de mulțime pentru gestul său de a da autograf unui tânăr

„Mulțumesc”, spune cineva în timp ce fanii aplaudă gestul. Trump aruncă apoi mingea de baseball înapoi, dar aceasta sare din greșeală în capul altui copil api cade pe podea. Pălăria copilului cade și ea dar o apucă repede înainte să se ia contact cu podeaua.

Potrivit TMZ , băiatul nu a fost rănit. Tânărul fan ar putea câștiga niște bani din mingea semnată, dacă ar alege să o vândă. Mingile de baseball autentice semnate de Trump se vând între 2.000 de dolari și 3.000 de lire sterline, a spus TMZ Sports.

Fostul președinte a vorbit mereu despre pasiunea şi priceperea sa în baseball, iar în în 2004 a declarat: „Trebuia să fiu un jucător profesionist de baseball. La Academia Militară din New York, am fost căpitanul echipei de baseball. Am muncit din greu ca toți ceilalți, pentru a deveni cel mai bun”, a spus fostul preşedinte al SUA.