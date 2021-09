Donald Trump mai vrea un mandat la Casa Albă. Doar diagnosticul unui medic i-ar putea opri candidatura din 2024

Donald Trump a spus că doar diagnosticul unui doctor i-ar putea opri candidature. Delarația a fost făcută în cadrul emisiunii ”The Water Cooler” de la Real America’s Voice, potrivit Mediafax.

În timpul interviului, Donald Trump, al 45-lea preşedinte al Americii, a amintit din nou de presupusa fraudă electorală din Georgia, a vorbit despre viitoarele audieri ale Congresului cu privire la asaltul din 6 ianuarie, despre haosul imigranţilor și despre scutul antirachetă al Israelului.

Donald Trump, acum în vârstă de 75 de ani, a fost cel mai vârstnic preşedinte în funcţie la Casa Albă, înainte ca Joe Biden, care are 78 de ani, să fie ales.

Trump a relansat acuzaţiile de fraudă la alegerile prezidenţiale, fără a produce şi probe: „Am câştigat în Alabama cu un rezultat record, am câştigat în Florida. Şi ce s-a întâmplat în Georgia? Am câştigat în Ohio şi Iowa cu o avalanşă de voturi, iar în Georgia nu?”.

Plângere împotriva nepoatei

Săptămâna trecută, Donald Trump a depus plângere împotriva nepoatei sale Mary Trump şi a cotidianului New York Times (NYT), acuzând un ”complot perfid” prin care au fost obţinute documentele sale fiscale şi a fost publicată în 2018 o anchetă recompensată ulterior cu un premiu Pulitzer.

În plângerea de 27 de pagini, depusă în comitatul Dutchess, statul New York, Donald Trump estimează la 100 milioane de dolari pagubele suferite.

Documentul îi acuză pe trei jurnalişti ai New York Times – Susanne Craig, David Barstow şi Russell Buettner – că au dus ”o amplă cruciadă pentru a obţine dosare fiscale confidenţiale ale lui Donald J. Trump”.

Aceştia, ”motivaţi de o răzbunare personală”, ar fi pus la cale ‘un complot perfid pentru a obţine documente confidenţiale şi foarte sensibile pe care le-au exploatat exclusiv în beneficiul lor şi le-au utilizat ca mijloc de a-şi legitima acţiunile publice”.

Ancheta din New York Times, recompensată în 2019 cu premiul Pulitzer, evoca modul în care miliardarul, care susţine că este un ”self-made man”, şi-a construit averea. Jurnaliştii dau asigurări că, în realitate, Donald Trump primise de la tatăl său, timp de mai mulţi ani, echivalentul a 413 milioane de dolari actuali, care ar fi fost în parte transferaţi printr-o firmă fantomă, eludând astfel plata unor taxe.

Deşi la vremea respectivă Donald Trump a minimalizat dezvăluirile, publicarea articolului a dus la deschiderea unei anchete de către administraţia fiscală a statului New York.

Totodată, Departamentul Justiţiei a ordonat în august Trezoreriei să furnizeze declaraţiile fiscale ale fostului preşedinte, cerute de o comisie a Camerei Reprezentanţilor, din ultimii şase ani înainte de accederea sa la Casa Albă în 2017.

”Am bătut la uşa lui Mary Trump. Ea a deschis-o. Cred că numim asta jurnalism”

Mary Trump a dezvăluit, în cartea sa din 2020 (”Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man”), că a fost sursa principală a anchetei din New York Times.

Tatăl său, fratele mai mare al lui Donald Trump, Fred Trump Jr., a decedat în 1981, la 41 de ani, de o criză cardiacă pe care familia sa a pus-o pe seama alcoolismului de care suferea de mai bine de zece ani, pentru că nu rezistase presiunii familiei care îl împinsese să lucreze alături de tatăl său în domeniul imobiliar, deşi îşi dorea să devină pilot.

Plângerea depusă de Donald Trump afirmă că jurnaliştii de la New York Times ”au urmărit-o necontenit pe nepoata sa, Mary L. Trump, şi au convins-o să scoată dosarele din cabinetul avocatului său şi să le remită către Times”.

”Am bătut la uşa lui Mary Trump. Ea a deschis-o. Cred că numim asta jurnalism”, a reacţionat miercuri dimineaţa pe Twitter Susan Craig.

În plângere, fostul preşedinte acuză că nepoata sa a încălcat un acord de nedivulgare semnat în 2001 după rezolvarea succesiunii tatălui lui Donald Trump, Fred Trump Sr.

Într-un comunicat citat de NBC, Mary Trump l-a numit pe un unchiul său ”perdant”. ”Este disperare. Zidurile se strâng şi el aruncă în ei cu orice se lipeşte. Aşa cum se întâmplă întotdeauna cu Donald, va încerca şi apoi va schimba subiectul”, a adăugat ea.