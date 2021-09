Donald Trump și-a dat în judecată nepoata, dar și ziarul The New York Times! Cere daune de 100 de milioane de dolari!

Acțiunea în justiție a lui Donald Trump împotriva nepoatei sale Mary și a ziarului The New York Times are ca obiect informațiile despre afacerile sale fiscale.

Mary Trump a încălcat acordul de confidențialitate?

Fostul președinte susține că a fost victima „unui complot perfid” de a obține dosare confidențiale despre situația sa financiară și cere daune de nu mai puțin de 100 de milioane de dolari. Alături de nepoată și publicație, sunt menționați ți trei dintre reporterii The New York Times.

În plângerea adresată justiției, după cum relatează The Daily Beast, Trump susține că ziarul a convins-o pe Mary Trump să „facă contrabandă cu dosare din biroul avocatului ei și să le predea The New York Times”, în ciuda faptului că femeia a semnat un acord de confidențialitate.

Trump cere daune de cel puțin 100 de milioane de dolari

Într-adevăr, Mary Trump a semnat un asemenea acord în 2001, ca parte a unui aranjament care a pus capăt bătăliei juridice provocate de testamentul lui Fred Trump – tatăl lui Donald și bunicul ei.

Trump pretinde despăgubiri serioase. Textul trimis instanței vorbește despre „o sumă care urmează să fie stabilită la proces, dar nu mai puțin de o sută de milioane de dolari”.

Acuzațiile lansate de avocații fostului președinte arată că „pârâții s-au angajat într-un complot perfid pentru a obține înregistrări confidențiale și extrem de sensibile pe care le-au exploatat în beneficiul lor și le-au folosit ca mijloc de falsă legitimare a lucrărilor lor publicitare.

Acțiunile inculpaților au fost motivate de o vendetă personală și de dorința lor de a câștiga faimă, notorietate, apreciere și avantaje financiare și au fost menite să le susțină agenda politică”

Mary, în vârstă de 56 de ani, fiica răposatului frate al lui Donald, a declarat în aprilie că este „cu adevărat mândră” că a predat documentele financiare.

Analiza declarațiilor sale fiscale, publicată în mai 2019, i-a zdruncinat lui Donald Trump renumele de om de afaceri genial. În declarațiile fiscale pentru anii 1985-1994 au fost înregistrate pierderi de 1,17 miliarde de dolari . The New York Times susține că Trump pare să fi pierdut mai mulți bani decât orice alt contribuabil american individual. Pierderile au fost atât de mari, încât Donald Trump a reușit să evite plata impozitelor pe venit topt din cei 10 ani, scrie Daily Mail.