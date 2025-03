International Donald Trump ia în vizor Ucraina: Ajutorul militar american, în pericol de a fi anulat sau suspendat







Administrația Trump analizează posibilitatea de a suspenda sau chiar anula complet ajutorul militar acordat Ucrainei, inclusiv transporturile de armament promise în timpul mandatului lui Joe Biden. Informația a fost dezvăluită de The New York Times, care citează un oficial din administrație, sub protecția anonimatului. Potrivit sursei, Donald Trump urmează să se întâlnească astăzi cu principalii săi consilieri de securitate națională pentru a decide viitorul sprijinului acordat Kievului.

Relația Trump-Zelenski, tot mai tensionată după întâlnirea eșuată

Decizia vine la doar câteva zile după o confruntare deschisă între Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unei întrevederi tensionate la Casa Albă. Întâlnirea, care a avut loc pe 28 februarie, s-a încheiat fără semnarea așteptată a unui acord privind resursele naturale, fapt care a amplificat și mai mult tensiunile diplomatice dintre Washington și Kiev.

Surse citate de Kyiv Independent susțin că discuțiile au eșuat din cauza poziției intransigente adoptate de Donald Trump, care a cerut Ucrainei să facă „concesii semnificative” în fața Rusiei, în schimbul continuării ajutorului militar. Zelenski a refuzat categoric, iar relația dintre cei doi lideri a ajuns într-un punct critic.

Tăierea fondurilor și blocarea transporturilor militare

Conform oficialului citat de The New York Times, pe agenda discuției de astăzi se află inclusiv o analiză detaliată a ajutorului militar oferit până acum Ucrainei. Echipa de securitate națională, condusă de secretarul de stat Marco Rubio și secretarul apărării Pete Hegseth, va pune pe masă mai multe scenarii, de la suspendarea temporară a sprijinului militar, până la anularea completă a transporturilor de muniție și echipament.

Ajutorul militar acordat de SUA Ucrainei s-a ridicat la aproape 66 de miliarde de dolari de la începutul invaziei ruse în 2022. În prima sa zi de mandat, Trump a semnat deja un ordin executiv care îngheață finanțarea ajutorului extern pentru 90 de zile, ceea ce a pus în pericol inclusiv sprijinul destinat Kievului.

Ucraina își joacă viitorul pe frontul diplomatic

În fața acestor amenințări, președintele Volodimir Zelenski a lansat mai multe apeluri către Washington, cerând administrației americane să nu oprească fluxul de armament. Liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina are nevoie de acest sprijin pentru a-și consolida poziția în eventualele negocieri de pace cu Rusia. Potrivit Kievului, orice slăbire a sprijinului american ar putea duce la o escaladare a ofensivei ruse.

Deciziile pe care le va lua Donald Trump în următoarele zile nu vor avea doar impact asupra Ucrainei, ci și asupra unității occidentale în fața agresiunii ruse. Suspendarea sprijinului american ar putea forța statele europene să acopere singure deficitul de armament și resurse, o sarcină dificilă în condițiile în care multe țări din UE se confruntă cu probleme economice interne.

Abordarea dură a lui Donald Trump față de ajutorul extern reflectă viziunea sa „America First”, prin care sprijinul internațional este condiționat de beneficii concrete pentru SUA. Însă această poziție riscă să afecteze grav credibilitatea Washingtonului în fața aliaților europeni și să slăbească frontul comun NATO împotriva Rusiei.