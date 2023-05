Donald Trump, furios pe Meghan pentru „lipsa de respect” față de Regină. Fostul președinte, surprins că Harry a fost invitat la încoronarea tatălui său

Fostul președinte Donald Trump a criticat-o pe Meghan Markle pentru modul în care a tratat-o pe Regină, afirmând cu furie că a fost „foarte lipsită de respect” față de Majestatea Sa. Trump a mai declarat, la GB News, că a fost surprins că Prințul Harry a fost invitat la încoronarea tatălui său, după ce a avut loc o ceartă publică între soții Sussex și restul firmei.

Vorbind cu fostul lider al UKIP Nigel Farage la GB News, Trump a dezvăluit că are mari speranțe pentru marea zi de sâmbătă și că i-a acordat Regelui Carol sprijinul său deplin, spunând că monarhul „iubește țara”.

El i-a a adus un omagiu regretatei regine Elisabeta a II-a, numind-o ”incredibilă” și lăudând-o pentru că a trecut prin ”ani și decenii fără controverse”.

Donald Trump, despre Joe Biden: Doarme atunci când are loc evenimentul

De asemenea, Trump l-a criticat pe Joe Biden pentru că nu participă la încoronare, numindu-l ”incompetent” și susținând că actualul președinte american ”doarme” când are loc evenimentul.

Donald Trump a insistat pe comportamentul lui Meghan față de Regina Elisabeta. Meghan Majestății Sale: „Cred că ea a fost foarte lipsită de respect față de Regină. Cum poți fi atât de lipsit de respect față de Regină? Regina a fost incredibilă, timp de zeci și zeci de ani nu a făcut nicio greșeală. Nu mă pot gândi la o greșeală pe care a făcut-o, nu a fost niciodată controversată. Nu poți fi lipsit de respect față de ea și cred că Meghan a fost foarte lipsită de respect față de ea, foarte lipsită de respect.

Trump a mai spus că are mari speranțe legate de domnia Regelui Carol: „Cred că va fi o zi minunată, cred că vor face o treabă excelentă. Am ajuns să-l cunosc pe Charles destul de bine și el iubește țara, iubește cu adevărat țara și și-a iubit mama. De aceea am crezut că a fost tratată fără respect de către Meghan și nu exista niciun motiv să facă asta. Am fost chiar surprinsă că Harry a fost invitat, ca să fiu sincer”.

Prințul Harry, ținta lui Trump

Nu este prima dată când Donald Trump îi atacă dur pe prințul Harry și pe soția sa. În 2021, el a spus că ducele a fost ”folosit oribil” de Meghan și a afirmat că nu este un fan al fostei actrițe: „Nu sunt un fan al ei. Nu am fost din prima zi. Cred că Harry a fost folosit în mod oribil și cred că într-o zi va regreta acest lucru. Cred că Harry a fost folosit și a fost folosit îngrozitor. Cred că i-a distrus relația cu familia sa și o rănește pe Regină”.

Vorbind despre ducesă, Trump a adăugat: ”Cred că a fost foarte lipsită de respect față de regină, care este o femeie atât de mare, o persoană atât de mare, o persoană istorică. Cred că este foarte lipsită de respect față de Familia Regală și, cel mai important, față de Regină”

Trump a revenit la actualul președinte american Joe Biden, care va fi reprezentat la încoronare de soția sa Jill, în ciuda prezenței altor lideri mondiali, precum președintele francez Emmanuel Macron.

Trump a sugerat că Biden, în vârstă de 80 de ani, nu este în stare „fizic” și că, dacă ar fi fost președinte, ar fi mers și el: „Cred că este greu pentru el să o facă fizic. Are o mulțime de lucruri în desfășurare și se întâmplă multe lucruri ciudate. Dar, cu siguranță, el ar trebui să fie aici ca reprezentant al țării noastre. Am fost surprins când am auzit că nu va veni. Te-ai gândi că va fi aici, va fi în Delaware, unde își petrece mult timp, a petrecut mult timp acolo în timpul alegerilor. Acest om este incompetent și este păcat. Când ai pe cineva care va dormi în loc să vină la încoronarea ca președinte al Statelor Unite, cred că este un lucru rău.