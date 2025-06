Putin pregătește un răspuns dur după atacurile Ucrainei. Trump a venit cu detalii

Donald Trump a anunțat că a purtat o convorbire telefonică cu președintele rus, Vladimir Putin. Potrivit președintelui american, discuția a fost axată pe atacul Ucrainei asupra avioanelor din Rusia.

Preşedintele Donald Trump a scris pe reţeaua sa Truth Social, explicând că a purtat o discuție constructivă la telefon cu omologul său rus, Vladimir Putin, însă nu se așteaptă ca aceasta să ducă la „o pace imediată” în Ucraina. Liderul de la Kremlin l-a informat că va riposta după atacurile ucrainene care au vizat bombardierele ruseşti.

„Tocmai am terminat de vorbit, la telefon, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Convorbirea a durat aproximativ o oră și 15 minute. Am discutat despre atacul asupra avioanelor rusești, de către Ucraina, precum și despre alte atacuri inițiate de către ambele părți.

Preşedintele Putin mi-a spus, foarte ferm, că va trebui să riposteze la atacurile recente ucrainene vizând bombardiere ruseşti, a anunțat preşedintele Donald Trump.

"I just finished speaking, by telephone, with President Vladimir Putin, of Russia. The call lasted approximately one hour and 15 minutes..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/LUe38UcoHQ

