Donald Trump, declarații controversate la adresa Reginei Elisabeta și Prințesei Diana. Ce a spus despre cei mai importanți lideri politici

Fostul președinte al SUA își va lansa, pe 25 aprilie, cartea intitulată „Scrisori către Trump”, care va conține toate scrisorile pe care omul de afaceri le-a primit de-a lungul timpul de la diferite personalități importante și lideri mondiali. Pe această listă se află și Regina Elisabeta a II-a, Prințesa Diana, președintele Vladimir Putin, liderul nord-coreean Kim Joun-Un sau alți foști președinți ai Statelor Unite, precum fosta sa rivală Hillary Clinton. Donald Trump a dat un interviu, în urmă cu câteva zile, în timpul căruia a fost o serie de declarații în legătură cu liderii mondiali, politicienii și membrii Familiei Regale cu care a corespondat. Fostul președinte a spus despre aceste persoane că, la un moment dat, toți l-au lingușit. „Îi știam pe toți și fiecare dintre ei m-a pupat în fund. Acum doar jumătate dintre ei mai fac asta“, a declarat fostul lider de la Casa Albă.

Trump a mers în vizită în Marea Britanie, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, în 2019. El a declarat, în timpul călătoriei sale, că a avut o „chimie formidabilă“ cu fostul monarh. „Sunt persoane care spun că n-au văzut-o niciodată pe regină distrându-se atât de bine“, a mai spus fostul președinte despre întâlnirea cu suverana, potrivit Adevărul.

Trump a făcut o serie de declarații controversate în legătură cu Prințesa Diana, chiar după moartea ei în 1977. Fostul președinte a spus că „ar fi putut să facă sex cu ea“, dar numai dacă ar fi făcut un test HIV în prealabil. Declarația lui Trump nu a fost trecută cu vederea, iar Charles Spencer, fratele Diana, i-a răspuns printr-un mesaj postat pe Twitter.

„M-a surprins să aud că Donald Trump aparent pretinde că regretata mea soră, Diana, a vrut să-l «pupe în fund». Singura dată când mi-a vorbit despre el, era pe când el se folosea de renumele ei pentru a vinde niște proprietăți în New York. (n.r. Prințesa Diana) îl vedea ca fiind mai rău decât o fisură anală“, a scris Charles Spencer.

Surprised to hear that Donald Trump is apparently claiming that my late sister Diana wanted to “kiss his arse”, since the one time she mentioned him to me – when he was using her good name to sell some real estate inNew York – she clearly viewed him as worse than an anal fissure.

— Charles Spencer (@cspencer1508) March 15, 2023