Donald Trump a postat un videoclip AI controversat. Cum e prezentată Fâșia Gaza

Președintele american Donald Trump a publicat miercuri, pe contul său oficial de Instagram și pe platforma Truth Social, un videoclip generat de inteligența artificială (AI), în care Fâșia Gaza este prezentată „goalită de populație”. În videoclip apar o statuie de aur a miliardarului, Elon Musk savurând delicatese locale, dansatoare din buric cu barbă și o viziune idealizată a regiunii, descrisă drept „riviera” Orientului Mijlociu, cu zgârie-nori, plaje și nisip fin.

Videoclipul, plin de „Trump Gaza”, reflectă viziunea președintelui american de a evacua populația palestiniană din acest teritoriu, pentru a transforma Fâșia Gaza, afectată de conflicte, într-o destinație turistică de lux, după finalizarea procesului de reconstrucție.

Conform Sky News, videoclipul a fost inițial postat pe internet la începutul lunii februarie, pe conturi care păreau a nu avea nicio legătură cu Casa Albă.

Acest scurt videoclip, distribuit și pe rețeaua miliardarului Truth Social, a cărui origine rămâne necunoscută, sugerează ce ar putea deveni Fâșia Gaza dacă Statele Unite ar prelua „controlul”, conform declarațiilor făcute de Trump la începutul lunii februarie.

Atunci, Trump își prezenta proiectul într-o conferință de presă comună cu Netanyahu, șocând opinia publică globală.

„Vom nivela locul şi ne vom debarasa de clădirile distruse. Apoi vom relansa dezvoltarea economică, care va furniza un număr nelimitat de locuri de muncă şi de locuinţe locuitorilor regiunii”, a anunțat acesta.

La câteva zile după aceste declarații, Trump evidenția că planul de transformare a Fâșiei Gaza într-o „rivieră” a Orientului Mijlociu nu este „deloc urgent”.

Clipul suprarealist, realizat integral de AI, începe cu o imagine a Fâșiei Gaza distruse, în care copii sunt ținuți în genunchi de bărbați care-i amenință cu armele.

„Este nevoie de un proiect adevărat pentru a face altceva”, își exprimă Trump dorința. Continuarea clipului arată viziunea sa asupra unei enclave complet diferite. Pe ecran apare întrebarea „Și după aceea?”, atmosfera schimbându-se ulterior.

O mamă și un copil ajung pe o plajă cu nisip fin, înconjurată de palmieri și clădiri uriașe din sticlă. O Tesla merge pe o stradă comercială în lumina aurie a unui apus, asemănătoare cu peisajele din Dubai sau Miami. Copii dansează sub o ploaie de dolari. În clip apare o dansatoare cu barbă și cu un Elon Musk care mănâncă specialități locale.

Într-o altă secvență, un Trump dansează cu o femeie și bea un cocteil, alături de un Netanyahu, amândoi întinși pe șezlonguri, purtând doar slipuri.

În fundal, se aude un cântec creat de AI, care vorbește despre „un viitor de aur” și „o nouă viață”, lăudându-l pe salvatorul Fâșiei Gaza: „Donald Trump v-a eliberat, el aduce lumina pentru ca toată lumea s-o vadă. Nu mai există lanțuri, nu mai există frică, Gaza lui Trump este în sfârșit aici”.

“Trump Gaza is finally here.”

Donald Trump just posted this AI video on Truth Social about the Gaza Strip.

This is a reminder that in recent weeks, Trump has repeatedly said that the U.S. will “own Gaza” and has said its 2 million residents will be relocated. As he told Fox… pic.twitter.com/jcwHUpFK9j

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 26, 2025