Trump a scris marți pe Twitter:

„Am dat autorizație deplină pentru declasificarea totală a tuturor documentelor care au legătură cu cea mai mare INFRACȚIUNE politică din istoria Americii, Farsa Rusia. De asemenea, (și pe cele legate de) Scandalul e-mail-urilor lui Hillary Clinton. Fără nimic cenzurat.”

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020